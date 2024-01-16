مرسيدس GLC 300 موديل 2024 للبيع بحالة الزيرو.. تعرف على سعرها

ظهرت السيارة مرسيدس GLC 300 موديل 2024، للبيع على الانترنت بواسطة إحدى المنصات الإلكترونية المتخصصة في هذا المجال، حيث تباع السيارة بحالة الزيرو، وتعد هذه النسخة واحدة من أفخم طرازات العلامة التجارية الألمانية العريقة، وذلك عن فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

مرسيدس GLC 300 موديل 2024

وتضم السيارة مرسيدس GLC 300 موديل 2024 التي نتحدث عنها، باقة من التجهيزات، منها، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الالكتروني، مع رصد النقاط العمياء، وتحديد المسارات، مع مرايات كهربائية، وكاميرا أمامية وخلفية، وحساسات حركة، بالاضافة إلى وسائد هوائية أمامية وخلفية وستارية.

مرسيدس GLC 300 موديل 2024

وتحتوي السيارة مرسيدس GLC 300 موديل 2024 على زر تشغيل وايقاف المحرك، مقاعد كهربائية التحكم، مثبت سرعة، جنوط رياضية، قفل مركزي، بصمة لفتح وغلق السيارة بدون مفتاح، نظام الركن الذكي، فتحة سقف بانوراما زجاجية، مكيف هواء، نوافذ كهربائية، نظام صوتي ترفيهي عالي الاداء، مع مكبرات صوتية متعددة، وشاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط والخرائط، ولوحة عدادات دجيتال، مع عجلة قيادة مالتي فانكشن.

مرسيدس GLC 300 موديل 2024

وتتمتع السيارة مرسيدس GLC 300 موديل 2024 بقدرات فنية تتضمن محرك تيربو سعة 3000 سي سي 6 سلندر، يضخ قوة إجمالية قدرها 390 حصانا و520 نيوتن متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 250 كيلومتر في الساعة، بينما تحتاج 4.9 ثانية فقط للوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، مع اسخدامها ناقل حركة أوتوماتيكي 9 غيار.

مرسيدس GLC 300 موديل 2024

سعر مرسيدس GLC 300 موديل 2024

تباع السيارة مرسيدس GLC 300 موديل 2024 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع "بحالة الزيرو"، عبر إحدى الصفحات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال بسعر 5 مليون و500 الف جنيه.