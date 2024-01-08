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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مرسيدس GLC 200 موديل 2024 بحالة الزيرو .. اعرف سعرها

مرسيدس GLC 200 موديل
مرسيدس GLC 200 موديل 2024

تعد السيارة مرسيدس GLC 200 موديل 2024 واحدة من أبرز إصدارات العلامة التجارية الألمانية، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية، حيث تتميز هذه النسخة بالكثير من القدرات الفنية والتقنية، بالإضافة إلى حزمة من التجهيزات.

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وظهرت السيارة مرسيدس GLC 200 موديل 2024 للبيع على الانترنت، عن طريق احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا، وهي بحالة الـ"زيرو" وارد ألمانيا، حيث تضم عدد كبير من التجهيزات، مع طلاء خارجي باللون الأسود، وبحالة الفبريكا من الداخل والخارج.

مرسيدس GLC 200 موديل 2024 

تضم السيارة مرسيدس GLC 200 موديل 2024 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، محرك سعة 2000 سي سي "تيربو"، مكون من 4 أسطوانات، مع قوة إجمالية قدرها 204 حصانا، و320 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 9 غيارات.

مرسيدس GLC 200 موديل 2024 

وتحتاج السيارة مرسيدس GLC 200 موديل 2024 مدة زمنية قدرها 7.8 ثانية فقط، للوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، من نقطة الثبات 0، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 221 كيلومتر/ساعة، و7.6 لتر من استهلاك الوقود بعد خوض السيارة مسافات تقدر بـ 100 كيلومتر.

مرسيدس GLC 200 موديل 2024 

وتضم السيارة مرسيدس GLC 200 موديل 2024 تجهيزات تتضمن، شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط ومساعدة قائد السيارة على قراءة البيانات، بالإضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف، مكيف هواء أوتوماتيكي، مقاعد كهربائية التحكم، مرايات جانبية كهربائية بالإضافة إلى جميع النوافذ، زر تشغيل وإيقاف المحرك.

مرسيدس GLC 200 موديل 2024 

وتحتوي السيارة مرسيدس GLC 200 موديل 2024 على نظام صوتي ترفيهي، مثبت سرعة، سبويلر خلفي، جنوط رياضية، وفتحة سقف، اضاءة LED، كاميرا خلفية، حساسات ركن، فرامل يد كهربائية، وفرامل مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني والثبات، ودعم الفرامل، ورصد النقاط العمياء، وتحديد المسار.

سعر السيارة مرسيدس GLC 200 موديل 2024 

تباع السيارة مرسيدس GLC 200 موديل 2024 بعد ما ظهرت على الانترنت، بواسطة إحدى المنصات الالكترونية التي تتخصص في هذا المجال، بسعر 5 ملايين جنيه.

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