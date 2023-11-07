سعر فولفو XC60 موديل 2023 في مصر .. صور

تقدم شركة فولفو عملاقة تصنيع السيارات السويدية، العديد من الطرازات القوية داخل السوق المصري، ومنها فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، التي تنتمي إلى عائلة الـ SUV، ومنها النسخة XC60 موديل 2023، والتي تقدم محليًا عبر 3 فئات من التجهيزات.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية للسيارة فولفو XC60 موديل 2023 في السوق المصري، وابرز مواصفاتها.

فولفو XC60 موديل 2023

القدرات الفنية للسيارة فولفو XC60 موديل 2023

محرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر".

سعة 2000 سي سي تيربو.

قوة اجمالية 245 حصان.

عزم الدوران 350 نيوتن متر.

ناقل حركة أوتوماتيك.

8 سرعات.

دفع رباعي.

فولفو XC60 موديل 2023

تسارع السيارة فولفو XC60 موديل 2023 واستهلاك الوقود

تستطيع فولفو XC60 موديل 2023 الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة، من نقطة الثبات 0 خلال فترة زمنية تستغرق 6.8 ثانية.

تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 220 كيلومتر في الساعة.

تستهلك فولفو XC60 موديل 2023 نسبة من الوقود تقدر بـ 7.2 لتر عندما تخوض مسافات قدرها 100 كيلومتر.

فولفو XC60 موديل 2023

ابعاد السيارة فولفو XC60 موديل 2023

الطول 4688 مم.

العرض 1902 مم.

الارتفاع 1658 مم.

ارتفاع السيارة عن الارض "الخلوص" 216 مم.

طول قاعدة العجلات 2865 مم.

فولفو XC60 موديل 2023

اسعار فولفو XC60 موديل 2023 الرسمية في مصر

الفئة الاولى CORE FWD فولفو XC60 موديل 2023 بسعر 3,000,000 جنيه.

الفئة الثانية PLUS BRIGHT AWD فولفو XC60 موديل 2023 بسعر 3,375,000 جنيه.

الفئة الثالثة ULTIMATE DARK AWD فولفو XC60 موديل 2023 بسعر 3,600,000 جنيه.