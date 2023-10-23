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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر فولفو XC90 موديل 2023 في مصر |صور

فولفو XC90 موديل
فولفو XC90 موديل 2023

تقدم علامة فولفو رائدة صناعة السيارات السويدية، باقة من الطرازات المتنوعة داخل السوق المصري، ومنها النسخة XC90 موديل 2023، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، حيث يتم تقديمها عبر 3 فئات من التجهيزات، وبسعر رسمي يبدأ من 3 مليون و900 ألف جنيه.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق اسعار فولفو XC90 موديل 2023 الرسمية في مصر، وابرز مواصفاتها الفنية.

فولفو XC90 موديل 2023

القدرات الفنية للسيارة فولفو XC90 موديل 2023 

 

  • محرك تيربو سعة 2000 سي سي "4 سلندر".
  • القوة الاجمالية 300 حصان و420 نيوتن من العزم الاقصى للدوران.
  • ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات.
  • نوع الدفع "رباعي".
فولفو XC90 موديل 2023

تسارع السيارة فولفو XC90 موديل 2023 واستهلاك الوقود 

 

  • يمكن للسيارة فولفو XC90 موديل 2023 التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر، خلال فترة زمنية مدتها 6.5 ثانية.
  • تصل السيارة فولفو XC90 موديل 2023 إلى سرعة قصوى تقدر بـ 215 كيلومتر في الساعة.
  • يقدر متوسط استهلاك فولفو XC90 موديل 2023 من الوقود بنسبة 7.7 لتر عندما تخوض مسافات إجمالية تبلغ 100 كيلومتر.
فولفو XC90 موديل 2023

ابعاد وقياسات فولفو XC90 موديل 2023

 

  • الطول الكلي 4950 مم.
  • العرض الكلي 2008 مم.
  • الارتفاع الكلي 1776 مم.
  • ارتفاع السيارة عن الارض 227 مم.
  • قاعدة العجلات 2984 مم.
  • سغة التخزين الخلفية 386 لتر.
  • سعة خزان الوقود 71 لتر.
فولفو XC90 موديل 2023

اسعار فولفو XC90 موديل 2023 في مصر 

 

الفئة الاولى CORE فولفو XC90 موديل 2023 بسعر 3 مليون و900 الف جنيه.

الفئة الثانية  PLUS BRIGHT فولفو XC90 موديل 2023 بسعر 4 مليون و250 الف جنيه.

الفئة الثالثة ULTIMATE فولفو XC90 موديل 2023 بسعر 4 مليون و550 الف جنيه.

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