عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فولفو EX30 الكهربائية تباع بمليون و200 ألف جنيه

صدى البلد

كشفت شركة فولفو عن طرازها الكهربائي الجديد فولفو  EX30 الجديدة، وتنتمي فولفو EX30 إلى فئه السيارات العائلية الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر EX30 بتصميم أنيق ومميز .

فولفو EX30 الكهربائية الجديدة

بسعر واحد | ما هو الفرق بين مرسيدس GLE و فولفو XC90؟

فولفو تطلق إصدارا جديدا من XC60 بإطلالة BLACK EDITION

- أبعاد فولفو EX30

فولفو EX30 الكهربائية الجديدة

تأتي سيارة فولفو EX30 الكهربائية داخل سوق السيارات بطول 4.23 متر، وعرض 2.03 متر، وارتفاع 1.55 متر، وقاعدة عجلات بطول 2.65 متر.

- محرك فولفو EX30

فولفو EX30 الكهربائية الجديدة

سيارة فولفو EX30 تحتوي علي محرك كهربائي ينتج قوة 200 كيلووات، أي ما يعادل 272 حصان، وتنتج عزم أقصي للدوران يصل الي 343 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 63 كيلووات/ساعة، ويمكن لسيارة فولفو EX30 أن تقوم بقطع مدي سير يصل الي 344 كم .

فولفو EX30 الكهربائية الجديدة


وتحتوي فولفو EX30 علي نسخة بها محركين كهربائيين ينتجوا قوة 315 كيلووات، أى ما يعادل 428 حصان، وعزم دوران 543 نيوتن/متر، وتقوم بقطع مدي سير يصل الي 460 كم، وتصل سعه بطاريتها الي 69 كيلووات/ساعة، وتتسارع فولفو EX30  من الثبات إلى 100 كم/ساعه في 3.6 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعه .

- مواصفات EX30  الكهربائية

تحتوي مقصورة سيارة فولفو EX30 علي العديد من المميزات منها شاشة مقاس 12.3 بوصة وسط لوحة القيادة، وبها مفتاح رقمي علي الهاتف

مقصورة فولفو EX30 الكهربائية الجديدة

المقصورة الداخلية للسيارة بشاشة قياس 12.3 بوصة في وسط لوحة القيادة، مع العديد من الحلول التقنية مثل المفتاح الرقمي على الهاتف، وبها نظام منع وقوع حوادث مع راكبي الدراجات عند فتح الأبواب أو عند تجاوز السيارات النقل .

- سعر فولفو EX30 الكهربائية

فولفو EX30 الكهربائية الجديدة

تتوافر سيارة فولفو EX30 الكهربائية الجديدة للبيع بسعر 36.590 ألف يورو ، أي ما يعادل مليون و 200 ألف جنيه مصري تقريباً .

فولفو فولفو EX30 فولفو EX30 الجديدة السيارات العائلية الـ SUV متعددة الاستخدامات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صديقتها لا تفارقها وطلقة بجسد المتهم.. مفاجآت جديدة في واقعة فتاة مصر الجديدة

11 درجة مرة واحدة|الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا وتفجّر مفاجأة بشأن الساعات المقبلة

عكس المتوقع.. مفاجأة في أسعار الطماطم والبصل اليوم بالأسواق

الذكرى 25 لإنشاء Google.. ألعاب شهيرة مخفية داخل محرك جوجل

1900 جنيه رسميًا|تراجع تاريخي يضرب أسعار الذهب عالميًا.. ومفاجأة بعيار 21 الآن

شاب ينهي حياة خطيبته وسط الشارع بمصر الجديدة.. فيديو

شغلت البنات بـ500 جنيه.. حكم رادع لـ هنادي قوادة بولاق الدكرور

فتاة مصر الجديدة.. القصة الكاملة لإنهاء شاب حياة خطيبته السابقة

موضوعات متعلقة

سعر دونج فينج أيولوس E70 Pro الكهربائية الجديد

تويوتا كورولا 2007 للبيع بسعر خيالي| صور

من 75 لـ 250 ألف جنيه.. سيارات مستعملة مناسبة للجميع

أسعار قطع غيار تويوتا كورولا من موديل 2001 حتي 2007 | تفاصيل

الفرق بين جيلي جى أكس ٣ برو و فورد إيكو سبورت| تفاصيل

جيب جلاديتور تخفض أسعار طرازاتها الجديدة| تفاصيل

شركة Nio الكهربائية تطلق هاتفا ذكيا للسيارة.. ماذا يفعل؟

ميتسوبيشي كولت تعود للأسواق من جديد بهذه المواصفات

ترشيحاتنا

التنمية المحلية تكشف شروط الوظائف الخالية بالمحافظات للعاملين بالدولة

بعد فتاة مصر الجديدة بساعات.. جريمة داخل جامعة القاهرة | تفاصيل صادمة

فرار ثلت السكان لأرمينيا.. أذربيجان تعلن القبض على رئيس حكومة كاراباخ السابق

مشاجرة بين صاحب محل وعاطل تنتهى بوفاة الأول في الإسكندرية

أمريكا.. فيديوهات صادمة توثق عمليات السرقة من محال هذه المدينة

مصر بتعلم ولادها| محو أمية أكثر من 5 ملايين مواطن في عهد السيسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالحجاب أمام الكعبة | ظهور لافت لـ جنات .. شاهد

بعد تأخرها عن الحضور ورفض نيشان لاعتذارها.. إطلالات وضعت ياسمين عز في مأزق

هذا الثلاثي سبب رحيلي عن الأهلي وهكذا أبلغوني بالقرار| سيد عبد الحفيظ يكشف كواليس إقالته

من المطبخ الإيطالي.. طريقة عمل الكانيلوني باللحم المفروم والصلصة البيضاء

فيديو

سيد عبدالحفيظ يكشف كواليس رحيله عن الأهلي ووجهته المقبلة| فيديوجراف

1900 جنيه رسميا.. هبوط كبير في أسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21

غلطت فى زملائها الفنانين.. سر هجوم مروة صبرى على ميرهان حسين| فيديو

أشهر معجزات النبي يوم مولده.. واسمه ونسبه كاملا | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ