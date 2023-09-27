فولفو EX30 الكهربائية تباع بمليون و200 ألف جنيه

كشفت شركة فولفو عن طرازها الكهربائي الجديد فولفو EX30 الجديدة، وتنتمي فولفو EX30 إلى فئه السيارات العائلية الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر EX30 بتصميم أنيق ومميز .

فولفو EX30 الكهربائية الجديدة

- أبعاد فولفو EX30

فولفو EX30 الكهربائية الجديدة

تأتي سيارة فولفو EX30 الكهربائية داخل سوق السيارات بطول 4.23 متر، وعرض 2.03 متر، وارتفاع 1.55 متر، وقاعدة عجلات بطول 2.65 متر.

- محرك فولفو EX30

فولفو EX30 الكهربائية الجديدة

سيارة فولفو EX30 تحتوي علي محرك كهربائي ينتج قوة 200 كيلووات، أي ما يعادل 272 حصان، وتنتج عزم أقصي للدوران يصل الي 343 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 63 كيلووات/ساعة، ويمكن لسيارة فولفو EX30 أن تقوم بقطع مدي سير يصل الي 344 كم .

فولفو EX30 الكهربائية الجديدة



وتحتوي فولفو EX30 علي نسخة بها محركين كهربائيين ينتجوا قوة 315 كيلووات، أى ما يعادل 428 حصان، وعزم دوران 543 نيوتن/متر، وتقوم بقطع مدي سير يصل الي 460 كم، وتصل سعه بطاريتها الي 69 كيلووات/ساعة، وتتسارع فولفو EX30 من الثبات إلى 100 كم/ساعه في 3.6 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعه .

- مواصفات EX30 الكهربائية

تحتوي مقصورة سيارة فولفو EX30 علي العديد من المميزات منها شاشة مقاس 12.3 بوصة وسط لوحة القيادة، وبها مفتاح رقمي علي الهاتف

مقصورة فولفو EX30 الكهربائية الجديدة

المقصورة الداخلية للسيارة بشاشة قياس 12.3 بوصة في وسط لوحة القيادة، مع العديد من الحلول التقنية مثل المفتاح الرقمي على الهاتف، وبها نظام منع وقوع حوادث مع راكبي الدراجات عند فتح الأبواب أو عند تجاوز السيارات النقل .

- سعر فولفو EX30 الكهربائية

فولفو EX30 الكهربائية الجديدة

تتوافر سيارة فولفو EX30 الكهربائية الجديدة للبيع بسعر 36.590 ألف يورو ، أي ما يعادل مليون و 200 ألف جنيه مصري تقريباً .