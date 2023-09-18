بسعر واحد | ما هو الفرق بين مرسيدس GLE و فولفو XC90؟

يتواجد داخل السوق المصري للسيارات بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 العديد من طرازات السيارات التي تقاربت أسعارها من بعضها البعض ، وذلك يعود إلى أسعار السيارات المتغيرة باستمرار بسبب الأزمات التي يشهدها قطاع صناعة السيارات عالميا، ومن ضمن تلك الأزمات تغير سعر الدولار المستمر .

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري الفرق بين مرسيدس GLE و فولفو XC90 موديلات 2023 :

مرسيدس GLE موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري



- سعة محرك مرسيدس GLE

عزم دوران مرسيدس GLE موديل 2023 يصل الي 500 نيوتن/متر، ويصل سعة خزان وقودها الي 85 لتر ، وتحتاج الي 8.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل لـ سرعة 100 كم/ساعة في 5.7 ثانية، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك، ويصل سعة محركها الي 3000 سي سي تيربو، وتخرج قوة 367 كم/ساعة، وتصل سرعتها القصوى الي 250 كم/ساعة .

- أسعار مرسيدس GLE موديل 2023

مرسيدس GLE موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري

تباع سيارة مرسيدس GLE موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بسعر 4 مليون و 680 ألف جنيه .

- محرك فولفو XC90 موديل 2023

سيارة فولفو XC90 موديل 2023 في سوق السيارات المصري

تصل سيارة فولفو XC90 لـ سرعة 100 كم/ساعة في 6.5 ثانية، ويتصل بها محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك، وتحتاج الي 7.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ويصل سعة خزان وقودها الي 71 لتر ، وتنتج قوة 300 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 215 كم/ساعة ، ويصل عزم دورانها الي 420 نيوتن/متر.

- سعر فولفو XC90

فولفو XC90 موديل 2023

سعر سيارة فولفو XC90 موديل 2023 في سوق السيارات المصري يصل الي 4 مليون و 550 ألف جنيه .