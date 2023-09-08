الأقوى في تاريخ مرسيدس.. سعر AMG ONE الخارقة

تأتي مرسيدس AMG Project one بتصميم خارجي شرس ومختلف عن باقي سيارات مرسيدس الرياضية الحالية، لترسخ السيارة أنها طراز غير عادي وتؤكد أحقيتها بالتربع على عرش سيارات مرسيدس لفترة من الزمن.

اعتمدت مرسيدس على التقنيات الهندسية المعقدة لسيارات فورمولا 1 في بناء سيارة AMG Project one ، حيث تعتمد السيارة على منظومة دفع هجينة تتألف من 5 محركات تعمل معاً لإنتاج قوة هائلة.

تعتبر السيارة الخارقة نتيجة التعاون الوثيق بين التشغيل المنتظم للسيارات على الطرق من Mercedes-AMG وفريق Mercedes-AMG F1 في المملكة المتحدة وقسم AMG High Performance Powertrains.

AMG Project one

مواصفات مرسيدس AMG Project one

تتوفر مرسيدس AMG Project one بناقل حركة 7 سرعات جديد كلياً مدمج مع قفل تفاضلي، وتتسارع السيارة من السكون إلى 100 كيلومتر في الساعة في 2.9 ثانية، بسرعة قصوى 352 كيلومتر في الساعة.

تعتمد سيارة مرسيدس AMG Project one الأقوى في أسطول الشركة الألمانية على محرك 6 سلندر، بسعة 1.6 لتر يعمل بالبنزين، يعمل مع أربعة محركات كهربائية، لتصل لقوة إجمالية تبلغ 1063 حصان، منهم 574 حصان من محرك الاحتراق الداخلي، والباقي من المحركات الكهربائية.

AMG Project one

تسير مرسيدس AMG Project one على إطارات قياس 19 بوصة في الأمام، و 20 بوصة في الخلف، وتأتي العجلات مصنوعة من الألمنيوم المصقول، أو يمكن استبدالها بالمغنيسيوم، وتم استخدام عناصر من ألياف الكربون لتسهيل تدفق الهواء والمساعدة في تبديد الحرارة من الفرامل وصناديق العجلات.

AMG Project one

سعر السيارة مرسيدس AMG Project one

يبلغ سعر السيارة مرسيدس AMG Project one نحو 2.7 مليون دولار، ما يعادل 55 مليون جنيه مصري تقريباً.