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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فولفو تطلق إصدارا جديدا من XC60 بإطلالة BLACK EDITION

فولفو XC60 BLACK
فولفو XC60 BLACK EDITION

تواصل عملاق تصنيع المحركات السويدية ورائدة مجال سلامة السيارات "فولفو"، تعزيز تواجدها، بعد طرح إصدار خاص من نسختها الشهيرة XC60، والتي انطلقت في ثوب جديد يعتمد على إطلالة الـ BLACK EDITION مع مظهر يتسم بالصرامة.

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إصدار جديد من XC60 بإطلالة BLACK EDITION

 

حصلت السيارة XC60 إصدار BLACK EDITION على جنوط رياضية يصل قياسها إلى 21 بوصة، حيث تمتعت بتصميم هندسي متعدد الاضلاع، اضافة إلى طلاء خارجي باللون الاسود اللامع، وإضاءة خارجية بتقنية led، مع علب سوداء للمرايا الجانبية.

 فولفو XC60 BLACK EDITION

وتأتي السيارة فولفو XC60 BLACK EDITION بنظام هجين 48 فولت يضخ قوة قدرها 247 حصانا، بالاضافة إلى نظام Plug-in الهجين ايضا ولكنه يستطيع أن ينتج قوة اجمالية قدرها 455 حصانا، إلى جانب بطارية سعة 18.8 كيلووات/ساعة.

 فولفو XC60 BLACK EDITION 

ويصل مدى السير الخاص بالبطارية الكهربائية نحو 56 كيلومترا، بينما تستغرق السيارة مدة زمنية قدرها 4.5 ثانية فقط للوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة من نقطة السكون 0.

 فولفو XC60 BLACK EDITION

أما عن التجهيزات الداخلية فحصلت السيارة على شاشة قياسية تعمل باللمس والتي تتوسط قمرة القيادة، إضافة إلى مقود حركة مالتي فانكشن، ومكيف هواء اوتوماتيكي، مع باقة من التقنيات المستخدمة، إلى جانب فرش فاخر مصنوع من جلد نابا المميز، ولمسات خاصة للسقف تعزز من مفهوم BLACK EDITION.

 فولفو XC60 BLACK EDITION

يذكر أن سعر السيارة فولفو XC60 BLACK EDITION يصل إلى 53.700 يورو أي ما يعادل 1.800.000 جنيه، حيث من المقرر طرحها عالميًا مع بداية العام المقبل 2024.

فولفو Black Edition XC60 السيارة XC60 فولفو XC60 BLACK EDITION

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