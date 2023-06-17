أسرع سيارة رياضية تقدمها "فولفو" موديل 2025 .. صور

تواصل شركة فولفو عملاقة تصنيع السيارات، من تعزيز تواجدها في هذا المجال، بعد أن كشفت عن نسختها الجديدة إي أكس 30 موديل 2025، والتي تأتي باطلالة خاطفة للانظار من الفئة الرياضية، مع باقة من التجهيزات الفنية والتقنية عالية الاداء، مما يمنحها القدرة على التسارع بشكل مميز.

فولفو إي أكس 30 موديل 2025

ابرز مواصفات السيارة فولفو إي أكس 30 موديل 2025

تأتي السيارة فولفو إي أكس 30 موديل 2025 بمحرك احادي مثبت بالناحية الخلفية، حيث يتمكن من ضخ 268 حصانا، وعزم دوران يبلغ 343 نيوتن/متر، مع بطارية 54 كيلو وات في الساعة، تتمكن من تغطية 200 ميلاً للمدى أي مايعادل 344 كيلومتر.

فولفو إي أكس 30 موديل 2025

ويمكن للسيارة فولفو إي أكس 30 موديل 2025 استعادة الشحن من 10% إلى 80% خلال 28 ثانية، عند 134 كيلو وات، وبهذه الامكانيات الفنية القوية يمكن للسيارة أن تستغرض قوتها الهائلة في التسارع، حيث يمكنها الوصول من نقطة الثبات 0 إلى سرعة 100كم/ساعة في توقيت زمنية يقدر بـ 3.5 ثانية فقط.

فولفو إي أكس 30 موديل 2025

وتحتوي السيارة فولفو إي أكس 30 موديل 2025 على جنوط رياضية، مع زجاج ملون داكن، وحامل متعدد الاغراض ناحية السقف، كاميرا بزاوية 360 درجة مع عرض ثلاثي الأبعاد، وحساسات حركة لسهولة التحكم، بالاضافة إلى شاشة لمس عمودية يبلغ قياسها 12.3 بوصة، تدعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، مع مثبت سرعة تكيفي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

فولفو إي أكس 30 موديل 2025

سعر السيارة فولفو إي أكس 30 موديل 2025

تقدم السيارة فولفو إي أكس 30 موديل 2025 بسعر يبدأ من 34،950 دولار.