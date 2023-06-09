فولفو تكشف عن EX30 الكهربائية الجديدة بمظهر رياضي

كشفت شركة فولفو عملاقة تصنيع السيارات السويدية، عن نسختها الجديدة EX30 والتي تنتمي إلى الطرازات الكهربائية، مع ظهورها بتصميم خارجي ينتمي إلى الفئة الرياضية SUV، وتأتي هذه النسخة بالعديد من التجهيزات القوية والتي تجعلها اصغر واسعر سيارة تقدمها VOLVO.

فولفو EX30

القدرات الفنية للسيارة فولفو EX30

تعتمد السيارة فولفو EX30 على محركات كهربائية، منها بقوة 268 حصانا، و 343 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وذلك للنسخة القياسية والتي تعتمد على بطارية 64 كيلووات/ساعة، مع مدى يصل إلى 442 كيلومتر.

فولفو EX30

وتأتي السيارة فولفو EX30 ايضا بمحرك اخر بقوة 422 حصانا، و 543 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مع بطارية تصطع مدى يقدر بـ 426 كم، بالاضافة إلى بطارية قوتها 64 كيلووات/ساعة، ومن خلال هذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من وضع الثبات وصولاً إلى 100 كم/ساعة خلال 3.4 ثانية.

فولفو EX30

تضم السيارة فولفو EX30 على مجموعة من التقنيات منها، مساعد الاصطفاف الذكي، وشاشة قياسها 12.3 بوصة تعمل باللمس، لعرض الوسائط المتعددة، ونظام صوتي ترفيهي، ومقاعد داخلية انيقة، ومكيف هواء اوتوماتيكي، إلى جانب حزمة من وسائل التحكم والرفاهية.

فولفو EX30

وتأتي السيارة فولفو EX30 من الخارج بمصابيح LED ذات مظهر حاد، وجنوط رياضية، مع خلفية ذات وحدة اضاءة مميزة، بينما يصل الطول الكلي للسيارة إلى 4233 مم، و 1.837 مم للعرض، وبارتفاع يبلغ 1.555 مم، إلى جانب وزن كلي يبلغ 1.830 كيلوجرام، وقاعدة عجلات طولها 2.650 مم.