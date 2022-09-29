فولفو EX90 تستخدم نظاما جديدا لعدم نسيان الأطفال بالداخل.. تفاصيل

كشفت شركة فولفو لصناعة السيارات عن نظامها الجديد الذي يعمل بالرادار وسيتم تقديمة في إصدارها الـ SUV الكهربائية EX90 ، ويعمل النظام الجديد علي تذكر سائق السيارة بالأطفال أو الحيوانات المتواجدين في المقاعد الخلفية حتي لا يتم نسيانهم .

فولفو EX90

حيث انه توفي 900 طفل نتيجة نسيانهم في السيارات في الأجواء عالية الحرارة وذألك العدد جاء في الفترة من بداية عام 1998 حتي 2022 ، ويعمل النظام الجديد من فولفو بواسطة مستشعرات 60 جيجا هرتز ، وسيتم وضعها في مصابيح القراءة المثبتة اعلي سقف السيارة وذألك للحصول علي رؤية أوضح للمقصورة .



كما أن سيارة فولفوEX90 الكهربائية ليست السيارة الأولي التي يتم فيها وضع مستشعرات خاصة بالأطفال ، ولكن هذه الميزة المقدمة من فولفو هي الأكثر تقدما ، وستعمل المستشارات بدقة كبيرة تصل إلي اقل من مليمتر وهذا يعني أنها قادرة علي الشعور بتنفس الأطفال وهم نائمين .

فولفو EX90

ويعمل نظام الاستشارات في حالة نزول السائق من السيارة يقوم بتحذيره بتواجد احد في المقاعد الخلفية ، واذا قام السائق بالنزول من السيارة ولم ينتبه لوجود احد فأن السيارة لا تغلق أبوبها، ويظل نظام التحكم في المناخ في السيارة قيد التشغيل لتحسين الجو للأطفال.

نظام الاستشعار في سيارة فولفو EX90

والجدير بالذكر إن النظام سيأتي بشكل قياسي في فولفو EX90 وفي السيارات الأخرى القادمة في جميع الأسواق، وتمت الموافقة على تردد 60 جيجا هرتز من قبل المنظمين.