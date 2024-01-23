شيري تيجو 8 موديل 2024 ترفع أسعارها من جديد

تشهد أسعار السيارات الجديدة ارتفاعات مستمرة دون توقف، ومن بينها أسعار سيارات الصانع الصيني داخل السوق المصري موديل 2024 ، وتعود زيادة الأسعار عالميا إلي الأزمات التي يمر بها قطاع صناعة السيارات العالمي بسبب عدم توافر الرقائق الإلكترونية التي تدخل في عملية التصنيع .

أسعار شيري تيجو 8 موديل 2024 الجديدة بعد الزيادات الأخيرة

- محرك شيري تيجو 8 موديل 2024 :

أسعار شيري تيجو 8 موديل 2024 الجديدة بعد الزيادات الأخيرة

وتستمد سيارة شيري تيجو 8 الـ SUV موديل 2024 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، متصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتخرج قوة تصل الي 145 حصان، وبها خزان وقود سعه 51 لتر، وتنتج عزم دوران يصل الي 210 نيوتن/متر.

- مواصفات شيري تيجو 8 موديل 2024 الجديدة :

أسعار شيري تيجو 8 موديل 2024 الجديدة بعد الزيادات الأخيرة

تحتوي سيارة شيري تيجو 8 موديل 2024 علي العديد من المميزات المتطورة منها، شاشة متعددة الاستخدامات، وريموت كنترول، ومرايات جانبية كهربائية، ونظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، ونظام ذكى لركن السيارة، وفتحة سقف بانوراما، وباور ستيرنج، ونظام صوت، ومدخل AUX، ومدخل USB، وبلوتوث، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ومثبت سرعة، وزر لـ تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، وقفل مركزي للأبواب، وإنذار ضد السرقة، وكاميرا خلفية.

- أسعار شيري تيجو 8 موديل 2024 الجديدة بعد الزيادات الأخيرة :

أسعار شيري تيجو 8 موديل 2024 الجديدة بعد الزيادات الأخيرة

الفئة الأولي من شيري تيجو 8 موديل 2024 الجديدة الـ 5 مقاعد تباع بسعر مليون و 185 ألف جنيه، بدلا من مليون و 125 ألف جنيه ، بزيادة تصل الي 60 ألف جنيه.

الفئة الثانية من شيري تيجو 8 موديل 2024 الجديدة الـ 5 مقاعد تباع بسعر مليون و 260 ألف جنيه، بدلا من مليون و 200 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 60 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من شيري تيجو 8 موديل 2024 الجديدة الـ 7 مقاعد تباع بسعر مليون و 235 ألف جنيه، بدلا من مليون و 175 ألف جينه، بزيادة 60 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من شيري تيجو 8 موديل 2024 الجديدة الـ 7 مقاعد تباع بسعر مليون و 310 ألف جنيه، بدلا من مليون و 250 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 60 ألف جنيه .