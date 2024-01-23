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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار كيا إكسيد 2024 بالسوق المصري

وسائل السلامة بـ
وسائل السلامة بـ كيا إكسيد الهاتشباك موديل 2024

يقدم الصانع الكوري عددا كبيرا من إصدارات السيارات الجديدة داخل سوق السيارات المصري ، وتوافره تلك السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق .

وسائل السلامة بـ كيا إكسيد الهاتشباك موديل 2024 

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ويعود لك الارتفاع الي الازمات التي ضربت قطاع صناعة السيارات العالمي واثرت علي توافر السيارات الجديدة لدي الوكلاء والموزعين ، وكان من ضمنها عدم توافر أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة .

- وسائل السلامة بـ كيا إكسيد الهاتشباك موديل 2024 :

وسائل السلامة بـ كيا إكسيد الهاتشباك موديل 2024 

تحتوي سيارة كيا إكسيد موديل 2024 علي العديد من وسائل السلامة منها، أحزمة أمان، وقفل مركزي للأبواب ، حساسات خلفيه للركن، ووسائد هوائية، و ESP ، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام الثبات الإلكتروني ، وإنذار ضد السرقة .

- محرك كيا إكسيد الكورية موديل 2024 :

وسائل السلامة بـ كيا إكسيد الهاتشباك موديل 2024 

كيا إكسيد الكورية موديل 2024 تنتج قوة تصل الي 160 حصان، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 7 سرعات، وتحتاج الي 6.1 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ويصل سعه خزان وقودها الي 50 لتر، وبها عزم دوران يصل الي 253 نيوتن/متر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 9.2 ثانية .

- أسعار كيا إكسيد الهاتشباك موديل 2024 الجديدة :

وسائل السلامة بـ كيا إكسيد الهاتشباك موديل 2024 

الفئة الأولي من سيارة كيا إكسيد الكورية موديل 2024 تباع بسعر مليون و 429 ألف جنيه، والفئة الثانية سعرها مليون و 499 ألف جنيه، والفئة الثالثة سعرها مليون و 599 ألف جنيه .
 

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