أسعار كيا إكسيد 2024 بالسوق المصري

يقدم الصانع الكوري عددا كبيرا من إصدارات السيارات الجديدة داخل سوق السيارات المصري ، وتوافره تلك السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق .
ويعود لك الارتفاع الي الازمات التي ضربت قطاع صناعة السيارات العالمي واثرت علي توافر السيارات الجديدة لدي الوكلاء والموزعين ، وكان من ضمنها عدم توافر أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة .
- وسائل السلامة بـ كيا إكسيد الهاتشباك موديل 2024 :
تحتوي سيارة كيا إكسيد موديل 2024 علي العديد من وسائل السلامة منها، أحزمة أمان، وقفل مركزي للأبواب ، حساسات خلفيه للركن، ووسائد هوائية، و ESP ، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام الثبات الإلكتروني ، وإنذار ضد السرقة .
- محرك كيا إكسيد الكورية موديل 2024 :
كيا إكسيد الكورية موديل 2024 تنتج قوة تصل الي 160 حصان، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 7 سرعات، وتحتاج الي 6.1 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ويصل سعه خزان وقودها الي 50 لتر، وبها عزم دوران يصل الي 253 نيوتن/متر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 9.2 ثانية .
- أسعار كيا إكسيد الهاتشباك موديل 2024 الجديدة :
الفئة الأولي من سيارة كيا إكسيد الكورية موديل 2024 تباع بسعر مليون و 429 ألف جنيه، والفئة الثانية سعرها مليون و 499 ألف جنيه، والفئة الثالثة سعرها مليون و 599 ألف جنيه .