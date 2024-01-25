فيات باليو هاشتباك بـ 150 ألف جنيه | صور

فيات باليو موديل 2006 تنتمي لفئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم ، وتتوافر داخل سوق السيارات المصري لما يتواجد بها من مميزات جعل هناك أقبال عليها من قبل المواطنين ، خصوصا بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة مويل 2024 بشكل غير مسبوق بسبب الأزمات التي واجهتها منها عدم استقرار سعر صرف الدولار .

سعر فيات باليو موديل 2006 الهاتشباك بسوق المستعمل

- مواصفات فيات باليو موديل 2006 :

سعر فيات باليو موديل 2006 الهاتشباك بسوق المستعمل

زودت فيات باليو موديل 2006 بالعديد من المميزات الجديدة منها، اضاءة امامية، ومصابيح ضباب امامية، ومرايات جانبية باللون الأسود، وشبكة امامية عريضة يتوسطها شعار شركة فيات ، وبها 4 مقابض للأبواب ، وصداد امامي وخلفي بنفس لون السيارة ، وتمتلك 4 جنوط للكاوتش، وبها مساحة زجاج خلفية ، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية للسيارة .

- محرك فيات باليو موديل 2006 :

سعر فيات باليو موديل 2006 الهاتشباك بسوق المستعمل

تحتوي فيات باليو موديل 2006 علي محرك سعه 1600 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الأزرق، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية لمدة سنه و 3 شهور .

- سعر فيات باليو موديل 2006 الهاتشباك بسوق المستعمل :

سعر فيات باليو موديل 2006 الهاتشباك بسوق المستعمل

تتوافر سيارة فيات باليو موديل 2006 التي تنتمي لفئة السيارات الهاتشباك داخل سوق المستعمل المصري بسعر 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .