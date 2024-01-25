فيات باليو هاشتباك بـ 150 ألف جنيه | صور

فيات باليو موديل 2006 تنتمي لفئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم ، وتتوافر داخل سوق السيارات المصري لما يتواجد بها من مميزات جعل هناك أقبال عليها من قبل المواطنين ، خصوصا بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة مويل 2024 بشكل غير مسبوق بسبب الأزمات التي واجهتها منها عدم استقرار سعر صرف الدولار .
- مواصفات فيات باليو موديل 2006 :
زودت فيات باليو موديل 2006 بالعديد من المميزات الجديدة منها، اضاءة امامية، ومصابيح ضباب امامية، ومرايات جانبية باللون الأسود، وشبكة امامية عريضة يتوسطها شعار شركة فيات ، وبها 4 مقابض للأبواب ، وصداد امامي وخلفي بنفس لون السيارة ، وتمتلك 4 جنوط للكاوتش، وبها مساحة زجاج خلفية ، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية للسيارة .
- محرك فيات باليو موديل 2006 :
تحتوي فيات باليو موديل 2006 علي محرك سعه 1600 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الأزرق، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية لمدة سنه و 3 شهور .
- سعر فيات باليو موديل 2006 الهاتشباك بسوق المستعمل :
تتوافر سيارة فيات باليو موديل 2006 التي تنتمي لفئة السيارات الهاتشباك داخل سوق المستعمل المصري بسعر 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .