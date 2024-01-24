سيارات جديدة تحت 750 ألف جنيه خلال 2024

سوق السيارات المصري للمستعمل يتوافر به عدد كبير من إصدارات السيارات الجديدة ، وتوافرت تلك الطرازات بالسوق المصري بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة عالميا بسبب الأحداث التي مر بها قطاع صناعة السيارات العالمي ومن ضمن السيارة المتاحة الان تويوتا بيلتا، وبيجو 301، وهيونداي إلنترا اتش دى ، وميتسوبيشي اتراج، وسكودا فابيا .

1- ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 :

عزم دوران ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 يصل الي 100 نيوتن/متر، وبها قوة 76 حصان، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1200 سي سي .

سعر ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 خلال العام الجاري

- سعر ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 خلال العام الجاري :

تتوافر سيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 610 ألف جنيه بدون زيادات.

2- تويوتا بيلتا موديل 2023 :

تحتوي تويوتا بيلتا موديل 2023 علي محرك سعه 1500 سي سي ، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج قوة 103حصان، ويصل سعه خزان وقودها الي 43 لتر، وبها عزم دوران يصل الي 138 نيوتن/متر.

أسعار تويوتا بيلتا موديل 2023 خلال العام الجاري

- أسعار تويوتا بيلتا موديل 2023 خلال العام الجاري :

الفئة الأولي من تويوتا بيلتا موديل 2023 تباع بسعر 640 ألف جنيه بدون زيادات.

الفئة الثانية من تويوتا بيلتا موديل 2023 تتوافر بسعر 695 ألف جنيه بدون زيادات.

3- بيجو 301 موديل 2023 :

تتسارع بيجو 301 موديل 2023 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.1 ثانية، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وتخرج قوة 115 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 188 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعه 50 لتر، وعزم دورانها يصل الي 150 نيوتن/متر.

أسعار بيجو 301 موديل 2023 خلال العام الجاري

- أسعار بيجو 301 موديل 2023 خلال العام الجاري :

الفئة الأولي من بيجو 301 موديل 2023 سعرها يصل الي 669 ألف جنيه، والفئة الثانية تباع بسعر 699 ألف جنيه ، بدون زيادات.

4- هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2023 :

قوة هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2023 تصل الي 121 حصان، وتتصل بناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 11.3 ثانية، تحتاج الي 6.6 لتر لقطع مسافة تصل الي 100 كم/ساعة، وبها عزم دوران يصل الي 156 نيوتن/متر، وتصل سرعة هيونداي إلنترا اتش دى القصوى الي 182 كم/ساعة .

أسعار هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2023 خلال العام الجاري

- أسعار هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2023 خلال العام الجاري :

الفئة الأولي سعرها 675 ألف جنيه بدون زيادات.

الفئة الثانية سعرها 685 ألف جنيه بدون زيادات.

الفئة الثالثة سعرها 700 ألف جنيه بدون زيادات.

الفئة الرابعة سعرها 710 ألف جنيه بدون زيادات.

5- سكودا فابيا الهاتشباك موديل 2023 :

تحصل سكودا فابيا موديل 2023 علي قوتها من محرك سعه 1000 سي سي ، وتخرج قوة 110 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 200 نيوتن/متر، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 9.9 ثانية، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتحتاج الي 4.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

أسعار سكودا فابيا الهاتشباك موديل 2023 خلال العام الجاري

- أسعار سكودا فابيا الهاتشباك موديل 2023 خلال العام الجاري :

الفئة الأولي من سيارة سكودا فابيا الهاتشباك موديل 2023 تباع بسعر 700 ألف جنيه، والفئة الثانية يصل سعرها الي 785 ألف جنيه، وبدون زيادات.