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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سانج يونج تيفولى 2024 تخطت المليون جنيه

سانج يونج تيفولى
سانج يونج تيفولى 2024 تخطت المليون جنيه

يعرض الصانع الصيني داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المختلفة سواء كانت السيدان أو الـ SUV او هاتشباك، وتوافره تلك السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 بشكل غير مسبوق نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات بأزمات كيرة منها عدم توافر أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة .

 سانج يونج تيفولى 2024 تخطت المليون جنيه

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- أبعاد سانج يونج تيفولى الشكل الجديد موديل 2024 :

 سانج يونج تيفولى 2024 تخطت المليون جنيه

تأتي سيارة سانج يونج تيفولى موديل 2024 العائلية داخل سوق السيارات المصري بطول 4225 مم، وعرض 1810 مم، وارتفاع 1621 مم .

- محرك سانج يونج تيفولى موديل 2024 :

 سانج يونج تيفولى 2024 تخطت المليون جنيه

تستمد سانج يونج تيفولى الشكل الجديد موديل 2024 قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتخرج قوة 128 حصان، وتصل لسرعة 100 كم/ٍاعة في 11.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات، وتحتاج الي 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ويصل سعه خزان وقودها الي 47 لتر، وبها عزم دوران 160 نيوتن/متر، تصل سرعة سانج يونج تيفولى القصوى الي 181 كم/ساعة .

- أسعار سانج يونج تيفولى الجديدة موديل 2024 :

 سانج يونج تيفولى 2024 تخطت المليون جنيه

تباع سيارة سانج يونج تيفولى الشكل الجديد موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة يصل سعرها الجديد الي مليون و 150 ألف جنيه .

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