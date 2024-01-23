عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على مخاطر الإرهاق والنعاس أثناء قيادة السيارة؟

تعرف علي مخاطر الإرهاق
تعرف علي مخاطر الإرهاق والنعاس أثناء القيادة

يتعرض سائقي السيارات للإرهاق والتعب و النعاس أثناء القيادة، وبالتالي في هذه الحالة يمكن ان يحدث لسائقي السيارات العديد من الحوادث المرورية التي تنتج بسبب قلة التركيز وتشتت الانتباه نتيجة الإرهاق والتعب .

 تعرف علي مخاطر الإرهاق والنعاس أثناء القيادة 

سيارات بـ 500 ألف جنيه مميزة للبيع

أشهر 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 240 ألف جنيه

وبالتالي يجب علي قائدي السيارات تجنب قيادة السيارات في حال عدم اكتمال لياقتهم الذهنية والبدنية خاصةً أثناء القيادة لفترات طويلة .

 تعرف علي مخاطر الإرهاق والنعاس أثناء القيادة 

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري مخاطر القيادة في حالة الإرهاق والنعاس أثناء القيادة :

 تعرف علي مخاطر الإرهاق والنعاس أثناء القيادة 

1- من متغيرات الطريق ان يفقد السائق انتباه وتركيزه أثناء التحرك بالسيارة .

2- القيادة عند الشعور بالإرهاق التعب تعمل علي زيادة احتمالية الاصطدام بالمركبات الأخرى ووقوع الحوادث.

3- الإرهاق والنعاس يؤدون الي  انخفاض ردة الفعل لدى قائد السيارة في المواقف المفاجئة.

4- في حالة عدم التركيز يمكن للسائق ان يقوم بالخروج عن المسار المحدد له علي الطريق السريع .

5- عند الشعور بالتعب والإرهاق تنخفض القدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة وسريعة .

 تعرف علي مخاطر الإرهاق والنعاس أثناء القيادة 

والجدير بالذكر ان الانحراف المفاجئ أثناء القيادة على الطريق وعدم ترك مسافة آمنة مع السيارات الأخرى من أبرز مسببات الحوادث علي الطرق السريعة .

سائقي السيارات السيارات النعاس النعاس أثناء القيادة الحوادث المرورية تشتت الإنتباه الطريق التحرك بالسيارة متغيرات الطريق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد نقله للمستشفى| 10 صور أثارت ضجة بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبد العزيز تزور أحمد العوضي في المستشفي| تعرف على تفاصيل مرضه

بعد نقل أحمد العوضي للمستشفى| هل انفصاله عن ياسمين عبد العزيز وراء تدهور صحته؟

الجرام يتخطى 4000 جنيه رسميا|تحرك سعر الذهب مجددا بمحلات الصاغة.. وعيار 21 مفاجأة

مصر تحقق الحلم النووي.. السيسي وبوتين يفتتحان مشروع القرن الحادي والعشرين

حالته صعبة وممنوع عنه الزيارات.. نقل أحمد العوضي إلى المستشفى

إمام عاشور السبب.. لاعب الزمالك السابق يوجه رسالة لنجم الأهلي

زلزال وأمطار وطقس سيء.. أجواء عصيبة تستمر حتى الخميس| ماذا يحدث؟

موضوعات متعلقة

فولفو EX90 الـ SUV الكهربائية تباع بهذا السعر

أسعار كيا إكسيد 2024 بالسوق المصري

سعر شيري تيجو 7 العائلية 2024 الجديد

اعرف تويوتا كورولا 2024 الجديدة وصلت كام

بـ 80 ألف جنيه اركب دايو ماتيز هاتشباك

سيارات بـ 500 ألف جنيه مميزة للبيع

أخبار السيارات| الوقت المناسب لغسل المحرك .. وكيف يمكن استخراج بدل تالف لرخصة القيادة

سيارات كروس أوفر بالزيادات خلال 2024 | صور

ترشيحاتنا

مفاجأة شعرية.. روبوت خدمة يثور على العملاء| ما القصة

رئيس وزراء بريطانيا: لن نتردد في مهاجمة الحوثيين مرة أخرى

ختام دورة النيابة الإدارية في إدارة الوقت والتعامل مع الضغوط.. صور

سعر الذهب الآن في مصر

بعد انتشار خبر الوفاة.. ننشر تفاصيل الحالة الصحية للعامري فاروق

مشهد أكشن أدخله المستشفى.. حقيقة إصابة أحمد العوضي في لوكيشن التصوير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير نزلة البرد.. العوضي يعاني من وعكة صحية شديدة لهذا السبب| تفاصيل

تشبه العروسة.. مي كساب تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

بعد نقل العوضي للمستشفى.. آثار جسدية قد تصل للوفاة بسبب الطلاق

ياسمين عبد العزيز تزور أحمد العوضي في المستشفي| تعرف على تفاصيل مرضه

فيديو

سعرها 200 ألف.. موعد طرح أول سيارة كهربائية في مصر

أمطار بهذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب موجة صقيع | فيديو

أسعار الذهب الآن في مصر| شاهد

لها تقدير خاص.. أسما إبراهيم تكشف تفاصيل حلقتها مع الإعلامية هالة سرحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ