تعرف على مخاطر الإرهاق والنعاس أثناء قيادة السيارة؟

يتعرض سائقي السيارات للإرهاق والتعب و النعاس أثناء القيادة، وبالتالي في هذه الحالة يمكن ان يحدث لسائقي السيارات العديد من الحوادث المرورية التي تنتج بسبب قلة التركيز وتشتت الانتباه نتيجة الإرهاق والتعب .

تعرف علي مخاطر الإرهاق والنعاس أثناء القيادة

وبالتالي يجب علي قائدي السيارات تجنب قيادة السيارات في حال عدم اكتمال لياقتهم الذهنية والبدنية خاصةً أثناء القيادة لفترات طويلة .

تعرف علي مخاطر الإرهاق والنعاس أثناء القيادة

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري مخاطر القيادة في حالة الإرهاق والنعاس أثناء القيادة :

تعرف علي مخاطر الإرهاق والنعاس أثناء القيادة

1- من متغيرات الطريق ان يفقد السائق انتباه وتركيزه أثناء التحرك بالسيارة .

2- القيادة عند الشعور بالإرهاق التعب تعمل علي زيادة احتمالية الاصطدام بالمركبات الأخرى ووقوع الحوادث.

3- الإرهاق والنعاس يؤدون الي انخفاض ردة الفعل لدى قائد السيارة في المواقف المفاجئة.

4- في حالة عدم التركيز يمكن للسائق ان يقوم بالخروج عن المسار المحدد له علي الطريق السريع .

5- عند الشعور بالتعب والإرهاق تنخفض القدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة وسريعة .

تعرف علي مخاطر الإرهاق والنعاس أثناء القيادة

والجدير بالذكر ان الانحراف المفاجئ أثناء القيادة على الطريق وعدم ترك مسافة آمنة مع السيارات الأخرى من أبرز مسببات الحوادث علي الطرق السريعة .