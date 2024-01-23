سعر شيري تيجو 7 العائلية 2024 الجديد

تقدم سيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بفئتين ، وتوافره تيجو 7 في سوق السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة عالمياً ، وذلك يعود الي الأزمات الطاحنة التي يمر بها قطاع صناعة السيارات الجديدة ، بالإضافة الي زيادة الطلب عليها لما يتوافر بها من مميزات وتكنولوجيات متطورة .

أسعار شيرى تيجو 7 موديل 2024 الـ SUV بعد الزيادات الأخيرة

- محرك شيرى تيجو 7 موديل 2024 الـ SUV :

أسعار شيرى تيجو 7 موديل 2024 الـ SUV بعد الزيادات الأخيرة

عزم دوران شيرى تيجو 7 موديل 2024 الجديدة يصل الي 210 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 57 لتر، وتحتاج الي 7.4 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وبها قوة 145 حصان، وتصل سرعة شيرى تيجو 7 القصوى الي 180 كم/ساعة .

- أبعاد شيرى تيجو 7 العائلية موديل 2024 :

أسعار شيرى تيجو 7 موديل 2024 الـ SUV بعد الزيادات الأخيرة

تأتي شيرى تيجو 7 موديل 2024 الـ SUV داخل سوق السيارات المصري بطول 4505 مم، وعرض 1837 مم، وارتفاع 1670 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2670 مم .

- أسعار شيرى تيجو 7 موديل 2024 الـ SUV بعد الزيادات الأخيرة :

أسعار شيرى تيجو 7 موديل 2024 الـ SUV بعد الزيادات الأخيرة

الفئة الأولي من سيارة شيرى تيجو 7 موديل 2024 الـ SUV تباع بسعر 990 ألف جنيه، بدلا من 940 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 50 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 7 موديل 2024 الـ SUV تباع بسعر جديد يصل الي مليون و 50 ألف جنيه ، بدلا من مليون جنيه، بزيادة تصل الي 50 ألف جنيه .