5 سيارات جديدة كسرت المليون خلال 2024 | تعرف على الموديلات والطرازات

سوق السيارات المصري يتوافر به اعداد كبيرة من طرازات السيارات الجديدة التي يبحث عنها المواطنين المصريين لما يتوافر بها من مميزات وتكنولوجيات متطورة ، وجاءه هذه الإصدارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة عالميا بسبب الاحداث التي مر به قطاع صناعة السيارات وكان من ضمنها عدم استقرار سعر صرف الدولار .

1- جيلي اوكافانجو موديل 2024 :

تحتاج جيلي اوكافانجو موديل 2024 الي 6.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك وبها عزم دوران يصل الي 300 نيوتن/متر، وتخرج قوة 190 حصان، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 11 ثانية .

أسعار جيلي اوكافانجو موديل 2024 خلال العام الجاري

- أسعار جيلي اوكافانجو موديل 2024 خلال العام الجاري :

الفئة الأولي والوحيدة من جيلي اوكافانجو موديل 2024 تباع بسعر مليون و 513 ألف جنيه .

2- سانج يونج تيفولى XLV موديل 2024 :

تنقل قوة سانج يونج تيفولى XLV موديل 2024 من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتحصل عل قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 11.5 ثانية، وبها عزم دوران يصل الي 160 نيوتن/متر، وقوة 128 حصان .

أسعار سانج يونج تيفولى XLV موديل 2024 خلال العام الجاري

- أسعار سانج يونج تيفولى XLV موديل 2024 خلال العام الجاري :

تتوافر سانج يونج تيفولى XLV موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 350 ألف جنيه .

3- بيستون T55 موديل 2024 :

عزم دوران بيستون T55 موديل 2024 يصل الي 258 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 7 سرعات، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وقوة 169 حصان، وتصل سرعة بيستون T55 القصوى الي 190 كم/ساعة .

أسعار بيستون T55 موديل 2024 خلال العام الجاري

- أسعار بيستون T55 موديل 2024 خلال العام الجاري :

الفئة الأولي من سيارة بيستون T55 موديل 2024 تباع بسعر مليون و 105 ألف جنيه، والفئة الثانية سعرها مليون و 165 ألف جنيه، والفئة الثالثة سعرها مليون و 245 ألف جنيه .

4- شانجان يونى تى موديل 2024 :

تستمد شانجان يونى تى موديل 2024 قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعه 55 لتر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 177 حصان، وعزم دوران 300 نيوتن/متر .

أسعار شانجان يونى تى موديل 2024 خلال العام الجاري

- أسعار شانجان يونى تى موديل 2024 خلال العام الجاري :

الفئة الأولي من شانجان يونى تى موديل 2024 تباع بسعر مليون و 125 ألف جنيه .

الفئة الثانية شانجان يونى تى موديل 2024 سعرها الجديد مليون و 200 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من شانجان يونى تى موديل 2024 تتوافر بسعر مليون و 290 ألف جنيه .

5- جيلي كول راي موديل 2024 :

قوة جيلي كول راي موديل 2024 تصل الي 175 حصان، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك ، وتستهلك من الوقود 6.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتخرج عزم دوران يصل الي 255 نيوتن/متر، ويصل خزان وقودها الي 45 لتر .

أسعار جيلي كول راي موديل 2024 خلال العام الجاري

- أسعار جيلي كول راي موديل 2024 خلال العام الجاري :

الفئة الأولي من جيلي كول راي موديل 2024 تباع بسعر مليون و 12 ألف جنيه، والفئة الثانية سعرها الجديد مليون و 166 ألف جنيه، والفئة الثالثة سعرها مليون و 188 ألف جنيه .