عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر الفاروميو جوليا 2024 السيدان بالسوق المصري

أسعار الفاروميو جوليا
أسعار الفاروميو جوليا السيدان موديل 2024

الفاروميو جوليا موديل 2024 من السيارات الفاخرة التي تقدم داخل سوق السيارات المصري ، وتنتمي جوليا لفئة السيارات السيدان ، وتواجده داخل سوق السيارات المصري بفئتين مختلفين في الأسعار والتجهيزات، وتم توافر الفاروميو جوليا بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مبسوق نتيجة العديد من المشاكل التي واجة قطاع صناعة السيارات العالمي .

أسعار الفاروميو جوليا السيدان موديل 2024

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 200 ألف جنيه | اعرف مواصفاتها

بعد زيادة الأسعار.. سيارات مستعملة بـ 300 ألف جنيه

- محرك الفاروميو جوليا موديل 2024 السيدان :

أسعار الفاروميو جوليا السيدان موديل 2024

قوة الفاروميو جوليا موديل 2024 تصل الي 200 حصان، وبها محرك سعه 2000 سي سي تيربو، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوى الي 240 كم/ساعة، وتحتاج من الوقود الي 6.9 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود يصل الي 58 لتر، وعزم دوران 330 نيوتن/متر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 4.7 ثانية .

- وسائل الأمان بـ الفاروميو جوليا موديل 2024 :

أسعار الفاروميو جوليا السيدان موديل 2024

تحتوي سيارة الفاروميو جوليا موديل 2024 علي العديد من مميزات السلامة والأمان منها، نظام الثبات الإلكتروني، ووسائد هوائية، وحساسات للركن، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وESP ، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وأحزمة أمان، وإنذار ضد السرقة، وقفل مركزي للأبواب .

- أسعار الفاروميو جوليا السيدان موديل 2024 :

أسعار الفاروميو جوليا السيدان موديل 2024

الفئة الأولي من سيارة الفاروميو جوليا موديل 2024 السيدان تباع بسعر 2 مليون و 580 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة الفاروميو جوليا موديل 2024 السيدان تتوافر بسعر 2 مليون و 790 ألف جنيه .

الفاروميو جوليا موديل 2024 السيارات الفاخرة سوق السيارات المصرى السيارات السيدان ألفاروميو جوليا أسعار الفاروميو جوليا السيدان موديل 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون الذهب|قفزة غير مسبوقة في أسعار المعدن الأصفر.. والجرام يصل 4500 جنيه رسميًا

بعد واقعة مصطفى محمد| تحرك عاجل من منتخب مصر.. ماذا يحدث؟

بعد البطانة.. ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بتعديلها فستان كايلي جينر| شاهد

داخل كمبوند.. القبض على أكبر شبكة دعارة أجنبية في مصر

3279 جنيهًا| زلزال قوي يضرب أسعار الذهب.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

الشناوي يتحمل المسؤولية بنسبة 70%.. حارس المنتخب السابق يوجه رسالة لقائد الأهلي

تجار الدولار في ورطة .. بشرى سعيدة للمصريين

أسعار الذهب في مصر اليوم .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

موضوعات متعلقة

فورد فوكاس الفيس ليفت تباع بأسعار جديدة بعد الزيادة

سيارات مستعملة مناسبة للجميع بـ90 ألف جنيه

5 سيارات جديدة كسرت المليون خلال 2024 | تعرف على الموديلات والطرازات

تعرف على مخاطر الإرهاق والنعاس أثناء قيادة السيارة؟

مواصفات مرسيدس Sprinter الجديدة .. مميزات متطورة

شيري تيجو 8 موديل 2024 ترفع أسعارها من جديد

فولفو EX90 الـ SUV الكهربائية تباع بهذا السعر

أسعار كيا إكسيد 2024 بالسوق المصري

ترشيحاتنا

صور| مدبولي يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب بعد قليل

أزمة بلاط صاحبة الجلالة.. «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية تقرر تسريح خُمس الصحفيين

إسرائيل ترفض تقديم معلومات للصليب الأحمر حول الأسرى الفلسطينيين

فرج عامر: برشلونة والبايرن والسيتي يتابعون إمام عاشور بأمم أفريقيا

مجلسا الأمن الروسي والإيراني يعقدان اجتماعا عاجلا في موسكو| ماذا يحدث

أرقام مفزعة لعدد شهداء غزة بعد 108 أيام من حرب الإبـ.ادة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غادة عبد الرازق تثير الجدل بصور داخل البانيو.. شاهد

هل مقتل كليبر جاء بسبب فشل اتفاقية العريش.. تفاصيل تاريخية مدهشة

أمينة خليل تثير الجدل بإطلالة غريبة في أسبوع الموضة

بعد تشوه وجه ريهام سعيد.. نجمات تعرضن إلى أضرار بسبب عمليات التجميل

فيديو

رقص وطقوس دينية.. اللحظات الأخيرة للجنود الإسرائيليين قبل مق.تلهم بـ"خان يونس"

ليلى علوي: تدربت على الدرامز بسبب فيلم «مقسوم»

سباك بريطاني يعثر على "كارثة" أسفل أرضية حمام منزل عمره 200عام| فيديو

أهم خطوة.. بوتين يشارك السيسي بافتتاح المفاعل النووي بمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ