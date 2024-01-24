سعر الفاروميو جوليا 2024 السيدان بالسوق المصري

الفاروميو جوليا موديل 2024 من السيارات الفاخرة التي تقدم داخل سوق السيارات المصري ، وتنتمي جوليا لفئة السيارات السيدان ، وتواجده داخل سوق السيارات المصري بفئتين مختلفين في الأسعار والتجهيزات، وتم توافر الفاروميو جوليا بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مبسوق نتيجة العديد من المشاكل التي واجة قطاع صناعة السيارات العالمي .

أسعار الفاروميو جوليا السيدان موديل 2024

- محرك الفاروميو جوليا موديل 2024 السيدان :

أسعار الفاروميو جوليا السيدان موديل 2024

قوة الفاروميو جوليا موديل 2024 تصل الي 200 حصان، وبها محرك سعه 2000 سي سي تيربو، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوى الي 240 كم/ساعة، وتحتاج من الوقود الي 6.9 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود يصل الي 58 لتر، وعزم دوران 330 نيوتن/متر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 4.7 ثانية .

- وسائل الأمان بـ الفاروميو جوليا موديل 2024 :

أسعار الفاروميو جوليا السيدان موديل 2024

تحتوي سيارة الفاروميو جوليا موديل 2024 علي العديد من مميزات السلامة والأمان منها، نظام الثبات الإلكتروني، ووسائد هوائية، وحساسات للركن، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وESP ، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وأحزمة أمان، وإنذار ضد السرقة، وقفل مركزي للأبواب .

- أسعار الفاروميو جوليا السيدان موديل 2024 :

أسعار الفاروميو جوليا السيدان موديل 2024

الفئة الأولي من سيارة الفاروميو جوليا موديل 2024 السيدان تباع بسعر 2 مليون و 580 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة الفاروميو جوليا موديل 2024 السيدان تتوافر بسعر 2 مليون و 790 ألف جنيه .