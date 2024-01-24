فورد فوكاس الفيس ليفت تباع بأسعار جديدة بعد الزيادة

شهدت جميع إصدارات السيارات الجديدة ارتفاعا ملحوظاً في الأسعار خلال عام 2024 ، وتعود تلك الزيادات إلي الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات العالمي وكان من منها عدم استقرار سعر صرف الدولار ، ومن ضمن السيارات التي شهدت أسعارها أول زيادة خلال العام الجاري فورد فوكاس الفيس ليفت موديل 2023 ، وتظهر فوكاس بفئتين من السيارات منها السيدان والهاتشباك .

أسعار فورد فوكاس الفيس ليفت موديل 2023 بعد زيادات العام الجاري

- مواصفات السلامة بـ فورد فوكاس الفيس ليفت :

أسعار فورد فوكاس الفيس ليفت موديل 2023 بعد زيادات العام الجاري

زودت فورد فوكاس الفيس ليفت موديل 2023 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، حساسات خلفيه للركن، ونظام الثبات الإلكترونى، وESP، ووسائد هوائية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS ، وإنذار ضد السرقة .

- محرك فورد فوكاس الفيس ليفت موديل 2023 :

أسعار فورد فوكاس الفيس ليفت موديل 2023 بعد زيادات العام الجاري

عزم دوران فورد فوكاس الفيس ليفت موديل 2023 يصل الي 151 نيوتن/متر، وتحصل علي قوتها من محرك 3 سلندر سعه 1500 سي سي ، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتنتج قوة 120 حصان .

- أبعاد فورد فوكاس الفيس ليفت الجديدة :

أسعار فورد فوكاس الفيس ليفت موديل 2023 بعد زيادات العام الجاري

تتوافر سيارة فورد فوكاس الفيس ليفت موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بطول 4647 مم، وعرض 1825 مم، وارتفاع 1471 مم .

- أسعار فورد فوكاس الفيس ليفت موديل 2023 بعد زيادات العام الجاري :

أسعار فورد فوكاس الفيس ليفت موديل 2023 بعد زيادات العام الجاري

الفئة الأولي من فورد فوكاس الفيس ليفت موديل 2023 تباع بسعر جديد يصل الي مليون و 290 ألف جنيه، بدلا من مليون و 140 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 150 ألف جنيه .

الفئة الثانية من فورد فوكاس الفيس ليفت موديل 2023 تباع بسعر جديد يصل الي مليون و 340 ألف جنيه، بدلاً من مليون و 190 ألف جنيه ، بزيادة تصل الي 150 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من فورد فوكاس الفيس ليفت موديل 2023 تباع بسعر جديد يصل الي مليون و 350 ألف جنيه، بدلاً من مليون و 200 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 150 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من فورد فوكاس الفيس ليفت موديل 2023 تباع بسعر جديد يصل الي مليون و 385 ألف جنيه، بدلا من مليون و 235 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 150 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من فورد فوكاس الفيس ليفت موديل 2023 تباع بسعر جديد يصل الي مليون و 380 ألف جنيه، بدلا من مليون و 230 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 150 ألف جنيه .