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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيف يمكن التعرف على تلف سير المجموعة بالسيارة.. تفاصيل

كيف يمكن التعرف علي
كيف يمكن التعرف علي تلف سير المجموعة بالسيارة

سير المجموعة بالسيارات يصنع من المطاط ، ويعمل علي ارسال الطاقة من المحرك إلى مضخة طلمبة المياه ومضخة الباور وكمبريسور التكييف ودينامو السيارة .

كيف يمكن التعرف علي تلف سير المجموعة بالسيارة

بالإضافة الي ان سير المجموعة بالسيارات مع الوقت يتعرض للعديد من العوامل التي تتسبب في تلفه، ولك يؤدي الي ظهور العديد من المشاكل بالسيارة .

كيف يمكن التعرف علي تلف سير المجموعة بالسيارة

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أما بالنسبة الي السيارات الحديثة تعتمد على سير واحد يصل عمود الكرنك بالموتور وأجزاء أخرى مثل الدينامو والتكييف والباور ستيرنج، وبالتالي يحتاج سير المجموعة في بعض الحالات إلى الشد من قبل أحد الفنين، وهناك طرازات تمتلك شداد للسير يقوم بهذه الوظيفة تلقائيًا.

كيف يمكن التعرف علي تلف سير المجموعة بالسيارة

ويحتاج سير المجموعة بالسيارات الي التغير بعد السير لما يتراوح بين 95 ألف/كم و160 ألف/كم، ويؤدي تلفه لعدة أعطال تعيق عمل السيارة .

- يعرض موقع صدى البلد أعراض تلف سير المجموعة بالسيارات :

كيف يمكن التعرف علي تلف سير المجموعة بالسيارة

1- سماع صوت تزيق :

عند تشغيل السيارة في الصباح ومع بدء الحركة اذا صدر منها صوت صفير أو تزيق فذلك يدل علي تلف سير المجموعة وبالتالي يحتاج الي تغير .

2- عدم قدرة التكيف علي العمل :

كيف يمكن التعرف علي تلف سير المجموعة بالسيارة

سير المجموعة بالسيارات مرتبط بـ طلمبة المياه المسؤولة عن إمداد السيارة بالمياه اللازمة للتبريد لذا يمكن أن يؤثر تلفه بشكل واضح على تبريد السيارة.

3- إضاءة لمبة أعطال السيارة :

كيف يمكن التعرف علي تلف سير المجموعة بالسيارة

سير المجموعة بالسيارات يرتبط  بالدينامو الذي يقوم بتوصيل الطاقة الكهربائية لمختلف الأجهزة الموجودة في السيارة وشحن البطارية وبالتالي اذا ظهر أي عطل في ذلك فيتم اضاءة لمبة الأعطال باللوحة القيادة وفي هذه الحالة يجب تغير سير المجموعة بالسيارة حتي لا يؤدي ذلك الي حدوث خلل بالمنظومة يتم بعدها توقف المحرك بالكامل.

4- توقف تكيف السيارة عن العمل :

في حالة التلف الكامل لسير المجموعة بالسيارات يتم توقف عمل التكيف بسبب عدم إمكانية عمل مكبس المكيف والذى يعمل بواسطة سير المجموعة .

 

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