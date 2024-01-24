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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقوة 725 حصانا| تعرف على سيارة كريستيانو رونالدو الجديدة

تعرف علي سيارة كريستيانو
تعرف علي سيارة كريستيانو رونالدو الجديدة

ظهر كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي مؤخرا بجوار سياراته الجديدة فيراري بوروسانجوي موديل 2024 ، وتنتمي بوروسانجوي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتظهر بوروسانجوي التابعة للاعب رونالدو باللون الكحلي .

تعرف علي سيارة كريستيانو رونالدو الجديدة

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فيراري بوروسانجوي موديل 2024 تعتبر أول سيارة SUV رياضية متعددة الاستخدامات من إنتاج شركة فيراري ، وتظهر بوروسانجوي بـ أربع أبواب .

تعرف علي سيارة كريستيانو رونالدو الجديدة

- محرك فيراري بوروسانجوي موديل 2024 :

فيراري بوروسانجوي موديل 2024  الـ SUV هي السيارة الوحيدة التي تجمع بين المواصفات الرياضية ، بجانب محرك مزود بـ 12 أسطوانة ومثبت بين منتصف ومقدمة السيارة ، وتنتج قوة 725 حصان .

تعرف علي سيارة كريستيانو رونالدو الجديدة

تتسارع سيارة فيراري بوروسانجوي موديل 2024  الـ SUV من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 3.3 ثانية، تصل من صفر وصولا الي 200 كم/ساعة في 10.6 ثانية .

 

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