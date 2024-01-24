بقوة 725 حصانا| تعرف على سيارة كريستيانو رونالدو الجديدة

ظهر كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي مؤخرا بجوار سياراته الجديدة فيراري بوروسانجوي موديل 2024 ، وتنتمي بوروسانجوي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتظهر بوروسانجوي التابعة للاعب رونالدو باللون الكحلي .
فيراري بوروسانجوي موديل 2024 تعتبر أول سيارة SUV رياضية متعددة الاستخدامات من إنتاج شركة فيراري ، وتظهر بوروسانجوي بـ أربع أبواب .
- محرك فيراري بوروسانجوي موديل 2024 :
فيراري بوروسانجوي موديل 2024 الـ SUV هي السيارة الوحيدة التي تجمع بين المواصفات الرياضية ، بجانب محرك مزود بـ 12 أسطوانة ومثبت بين منتصف ومقدمة السيارة ، وتنتج قوة 725 حصان .
تتسارع سيارة فيراري بوروسانجوي موديل 2024 الـ SUV من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 3.3 ثانية، تصل من صفر وصولا الي 200 كم/ساعة في 10.6 ثانية .