بقوة 725 حصانا| تعرف على سيارة كريستيانو رونالدو الجديدة

ظهر كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي مؤخرا بجوار سياراته الجديدة فيراري بوروسانجوي موديل 2024 ، وتنتمي بوروسانجوي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتظهر بوروسانجوي التابعة للاعب رونالدو باللون الكحلي .

تعرف علي سيارة كريستيانو رونالدو الجديدة

فيراري بوروسانجوي موديل 2024 تعتبر أول سيارة SUV رياضية متعددة الاستخدامات من إنتاج شركة فيراري ، وتظهر بوروسانجوي بـ أربع أبواب .

تعرف علي سيارة كريستيانو رونالدو الجديدة

- محرك فيراري بوروسانجوي موديل 2024 :

فيراري بوروسانجوي موديل 2024 الـ SUV هي السيارة الوحيدة التي تجمع بين المواصفات الرياضية ، بجانب محرك مزود بـ 12 أسطوانة ومثبت بين منتصف ومقدمة السيارة ، وتنتج قوة 725 حصان .

تعرف علي سيارة كريستيانو رونالدو الجديدة

تتسارع سيارة فيراري بوروسانجوي موديل 2024 الـ SUV من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 3.3 ثانية، تصل من صفر وصولا الي 200 كم/ساعة في 10.6 ثانية .