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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للطرق غير الممهدة.. سوزوكى فرونكس 2024 تباع بهذا السعر

محرك سوزوكى فرونكس
محرك سوزوكى فرونكس الـ SUV موديل 2024

سوق السيارات المصري يمتلئ بالعديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 بمختلف فئاتها سواء كانت هاتشباك أو سيدان أو SUV، وذلك لإتاحة جميع طرازات السيارات امام المواطنين لاختيار السيارة الأنسب لهم ولاحتياجاتهم ، خصوصا في ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بسبب العديد من الأزمات العالمية الطاحنة التي تضرب قطاع صناعة السيارات العالمي .

محرك سوزوكى فرونكس الـ SUV موديل 2024

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- أبعاد سوزوكى فرونكس الـ SUV الجديدة موديل 2024 :

محرك سوزوكى فرونكس الـ SUV موديل 2024

تأتي سيارة سوزوكى فرونكس موديل 2024 الـ SUV الجديدة داخل سوق السيارات المصري بطول 3995 مم، وعرض 1765 مم، وارتفاع 1550 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2520 مم .

- محرك سوزوكى فرونكس الـ SUV موديل 2024 :

محرك سوزوكى فرونكس الـ SUV موديل 2024

يصل سعه خزان وقود سوزوكى فرونكس الـ SUV الجديدة موديل 2024 الي 37 لتر، وتحصل علي قوتها من محرك 4 سلندر سعه 1500 سي سي ، وتنتج قوة 103حصان، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات .

- مواصفات سوزوكى فرونكس موديل 2024 :

محرك سوزوكى فرونكس الـ SUV موديل 2024

زودت سوزوكى فرونكس الـ SUV الجديدة موديل 2024 بالعديد من المميزات المتطورة منها، زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وقفل مركزي للأبواب، ومثبت سرعة، ومصابيح ضباب، وإنذار ضد السرقة، وسبويلر خلفي، وكاميرا خلفية، وتكييف، وباور ستيرنج، وشاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وريموت كنترول، وبها نظام ذكى لركن السيارة .

- أسعار سوزوكى فرونكس الـ SUV موديل 2024 :

محرك سوزوكى فرونكس الـ SUV موديل 2024

الفئة الأولي من سيارة سوزوكى فرونكس الـ SUV موديل 2024 تباع بسعر مليون و 149 ألف جنيه، والفئة الثانية يصل سعرها الجديد الي مليون و 249 ألف جنيه، والفئة الثالثة سعرها يصل الي مليون و 299 ألف جنيه .
 

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