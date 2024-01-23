بـ8 ملايين دولار.. مواصفات أغلى سيارات مرسيدس مايباخ

أنتجت مرسيدس سيارة مايباخ Exelero بنسخة واحدة حصرية بناء على طلب شركة Fulda، وهي شركة إطارات ألمانية تابعة لشركة Goodyear.

أرادت الشركة اختبار عائلة إطارات Carat Exelero الجديدة وطلبت من مرسيدس بناء نموذج أولي، وتم تصميمها اعتمادا على سيارة مايباخ S-Class.

مرسيدس مايباخ

سعر السيارة مرسيدس مايباخ Exelero

تتراوح أسعار السيارة مرسيدس مايباخ Exelero من 8 ملايين دولار حتى 10 ملايين دولار تقريبا، وتعتبر خامس أغلى سيارة في العالم لعام 2022.

مرسيدس مايباخ

محرك السيارة مرسيدس مايباخ Exelero

تعتمد السيارة مرسيدس مايباخ Exelero على محرك V12مزدوج التوربو ينتج 690 حصانًا، و1020 نيوتن متر من عزم الدوران، وتصل سرعتها القصوى لـ 350 كيلومترا في الساعة، وتصل قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.4 ثانية فقط.

يبلغ وزن السيارة مرسيدس مايباخ Exelero نحو 5864 رطلاً (2660 كيلوجراما)، وتحتوي على مجموعة من إطارات Fulda Carat Exelero مقاس 23 بوصة بحجم 315/25 ZR 23 لجميع الزوايا الأربع.