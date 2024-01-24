أسعار جي ايه سي 2024 بعد الزيادات

أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 تشهد ارتفاعات مستمرة بسبب المشاكل التي يمر بها قطاع صناعة السيارات العالمي ، وبالتالي ارتفعت جميع أسعار طرازات جي ايه سي بمختلف فئاتها سواء السيدان أو الـ SUV داخل السوق المصري .

ومن ضمن السيارات التي ارتفعت أسعارها موديل 2024 جي ايه سي MZOOM، و جي أيه سي إمكو، وجي ايه سي GS4 ، و جي ايه سي إمباو .

1- جي ايه سي إمباو موديل 2024 :

عزم وران جي ايه سي إمباو موديل 2024 يصل الي 270 نيوتن/متر، ومتصل بها ناقل حركة اوتوماتيك، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 170 حصان، ويصل سعه خزان وقودها الي 47 لتر .

سعر جي ايه سي إمباو موديل 2024 الجديد بعد الزيادات

- سعر جي ايه سي إمباو موديل 2024 الجديد بعد الزيادات :

الفئة الأولي من سيارة جي ايه سي إمباو موديل 2024 تباع بسعر مليون و 170 ألف جنيه، بدلا من مليون و 20 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 150 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جي ايه سي إمباو موديل 2024 تباع بسعر مليون و 310 ألف جنيه، بدلا من مليون و 160 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 150 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جي ايه سي إمباو موديل 2024 تباع بسعر مليون و 390 ألف جنيه، بدلا من مليون و 240 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 150 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة جي ايه سي إمباو موديل 2024 تباع بسعر مليون و 420 ألف جنبه، بدلا من مليون و 270 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 150 ألف جنيه .

2- جي ايه سي GS4 موديل 2024 الجديدة :

تحصل جي ايه سي GS4 موديل 2024 الجديدة علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران يصل الي 265 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 55 لتر، وتخرج قوة 168 حصان .

أسعار جي ايه سي GS4 موديل 2024 الجديدة بعد الزيادات

- أسعار جي ايه سي GS4 موديل 2024 الجديدة بعد الزيادات :

الفئة الأولي من سيارة جي ايه سي GS4 موديل 2024 الجديدة تباع بسعر مليون و 250 ألف جنيه، بدلا من مليون و 100 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 150 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جي ايه سي GS4 موديل 2024 الجديدة تباع بسعر مليون و 300 ألف جنيه، بدلا من مليون و 150 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 150 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جي ايه سي GS4 موديل 2024 الجديدة تباع بسعر مليون و 390 ألف جنيه، بدلا من مليون و مليون و 240 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 150 ألف جنيه .

3- جي أيه سي إمكو موديل 2024 :

سعه خزان وقود جي أيه سي إمكو موديل 2024 يصل الي 55 لتر، وتنتج عزم دوران يصل الي 270 نيوتن/متر، وبها قوة 177 حصان، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وها محرك سعه 1500 سي سي تيربو .

أسعار جي أيه سي إمكو موديل 2024 الجديدة بعد الزيادات

- أسعار جي أيه سي إمكو موديل 2024 الجديدة بعد الزيادات :

الفئة الأولي من سيارة جي أيه سي إمكو موديل 2024 سعرها الجديد يصل الي مليون و 400 ألف جنيه، بدلا من مليون و 250 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 150 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة جي أيه سي إمكو موديل 2024 سعرها الجديد يصل الي مليون و 500 ألف جنيه، بدلا من مليون و 350 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 150 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جي أيه سي إمكو موديل 2024 سعرها الجديد يصل الي مليون و 600 ألف جنيه، بدلا من مليون و 450 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 150 ألف جنيه .

4- جي ايه سي MZOOM موديل 2024 :

قوة سيارة جي ايه سي MZOOM موديل 2024 تصل الي 177 حصان، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتخرج عزم دوران يصل الي 270 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 47 لتر .

أسعار جي ايه سي MZOOM موديل 2024 الجديدة بعد الزيادات

- أسعار جي ايه سي MZOOM موديل 2024 الجديدة بعد الزيادات :

الفئة الأولي سعرها الجديد مليون و 180 ألف جنيه، بدلا من مليون و 30 ألف جنيه، بزيادة 150 ألف جنيه .

الفئة الثانية سعرها الجديد مليون و 250 ألف جنيه، بدلا من مليون و 100 ألف جنيه، بزيادة 150 الف جنيه .

الفئة الثالثة سعرها الجديد مليون و 320 ألف جنيه، بدلا من مليون و 170 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 150 ألف جنيه .

الفئة الرابعة سعرها الجديد مليون و 410 ألف جنيه، بدلا من مليون و 260 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 150 ألف جنيه .