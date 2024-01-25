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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارة عائلية من هافال خلال 2024

أسعار هافال جوليون
أسعار هافال جوليون موديل 2022 بعد الزيادات

يتوافر داخل سوق السيارات المصري عدد كبير من طرازات السيارات الجديدة التي تنتمي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، سبب إقبال المواطنين علي شراء السيارات العائلية ذات المساحات الواسعة، لتستوعب أفراد العائلية عند التنقل أو الذهاب إلى التسوق، ومن ضمن هذه السيارات هافال جوليون موديل 2022 :

 أسعار  هافال جوليون موديل 2022 بعد الزيادات 

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- مواصفات الأمان بـ هافال جوليون :

 أسعار  هافال جوليون موديل 2022 بعد الزيادات 

تحتوي سيارة هافال جوليون موديل 2022 الجديدة علي العديد من وسائل السلامة والأمان منها، حساسات للركن، ووسائد هوائية ، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، وESP ، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وقفل مركزي للأبواب، وكاميرا ، وإنذار ضد السرقة .

- محرك هافال جوليون العائلية موديل 2022 :

 أسعار  هافال جوليون موديل 2022 بعد الزيادات 

عزم دوران هافال جوليون موديل 2022 الـ SUV يصل الي 210 نيوتن/متر، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك من فئة DSG ، وتخرج منها قوة 148 حصان .

- أبعاد هافال جوليون موديل 2022 :

 أسعار  هافال جوليون موديل 2022 بعد الزيادات 

تأتي سيارة  هافال جوليون موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري بطول 4472 مم، وعرض 1841 مم، وارتفاع 1619 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2700 مم .

- أسعار  هافال جوليون موديل 2022 بعد الزيادات :

 أسعار  هافال جوليون موديل 2022 بعد الزيادات 

الفئة الأولي من  هافال جوليون موديل 2022 سعرها يصل حاليا إلى 935 ألف جنيه .

الفئة الثانية من  هافال جوليون موديل 2022 سعرها يصل حاليا إلى 990 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من  هافال جوليون موديل 2022 سعرها يصل حاليا إلى مليون و 25 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من  هافال جوليون موديل 2022 سعرها يصل حاليا إلى مليون و 100 ألف جنيه .

 

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