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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بدون زيادات.. سعر بيجو 301 السيدان 2024

مواصفات بيجو 301
مواصفات بيجو 301 السيدان موديل 2024

ترتفع أسعار السيارات داخل سوق السيارات المصري بصفه مستمرة ولم تتوقف حتي الان، ورغم ذلك توافر داخل سوق السيارات المصري باقة متنوعة من إصدارات الصانع الفرنسي موديل 2024، من ضمنها سيارة بيجو 301 موديل 2024 ، وتنتمي 301 الفرنسية لفئة السيارات السيدان، وتتميز باحتوائها علي العديد من المميزات الحديثة .

مواصفات بيجو 301 السيدان موديل  2024

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- مواصفات بيجو 301 السيدان موديل  2024 :

مواصفات بيجو 301 السيدان موديل  2024

زودت سيارة بيجو 301 موديل 2024 بالعديد من التكنولوجيات منها، زجاج كهربائي ، وعجلة قيادة متحركة في اتجاهين، ومدخل USB، ومشغل أسطوانات، وبها خاصية التوصيل لاسلكيًا، و بلوتوث، وكاميرا خلفية للمساعدة على الركن، وحساسات أيضا للركن، وشاشة تعمل باللمس، وفرش مقاعد من الجلد، وبها مثبت للسرعة، ومصابيح ضباب أمامية، وخاصية طي المقاعد الخلفية.

- محرك بيجو 301 موديل  2024 :

مواصفات بيجو 301 السيدان موديل  2024

تنقل قوة سيارة بيجو 301 السيدان موديل  2024 من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 12.1 ثانية، وتنتج قوة 115 حصان، وتحتاج الي 6.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعه 50 لتر ، ويصل عزم دورانها الي 150 نيوتن/متر .

- أسعار بيجو 301 الفرنسية موديل  2024 الجديدة :

مواصفات بيجو 301 السيدان موديل  2024

الفئة الأولي من سيارة بيجو 301 السيدان موديل  2024 تباع بسعر 899 ألف جنيه بدون زيادات .

الفئة الأولي من سيارة بيجو 301 السيدان موديل  2024 تباع بسعر 949 ألف جنيه بدون زيادات .

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