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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار سيارات جاك 2024 بعد الزيادات الأخيرة

أسعار سيارات جاك
أسعار سيارات جاك 2024 بعد الزيادات الأخيرة

أسعار السيارات الجديدة تشهد ارتفاعات مستمرة بسبب الأزمات التي يمر بها قطاع صناعة السيارات العالمي والتي تسبب بها عدم استقرار سعر صرف الدولار ، بالإضافة الي عدم توافر أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة مثل الرقائق الالكترونية .

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من ضمن شركات السيارات التي رفعت أسعارها شركة جاك الصينية ، حيث تقدم جاك داخل سوق السيارات المصري مجموعة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة منها، جاك JS4، و جاك JS3  .

1- جاك JS4 موديل 2024 :

تحصل جاك JS4 موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك من فئة CVT، وتنتج قوة 147 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 170 كم/ساعة، وبها عزم دوران 210 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 50 لتر .

أسعار جاك JS4 موديل 2024 بعد زيادات شهر يناير الجاري 

- أسعار جاك JS4 موديل 2024 بعد زيادات شهر يناير الجاري :

تباع سيارة جاك JS4 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها الجديد مليون و 149 ألف جنيه، بدلا من مليون و 49 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 100 ألف جنيه .

2- جاك JS3  موديل 2024 :

عزم دوران  جاك JS3  موديل 2024 يصل الي 150 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتخرج قوة 118 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة، ويصل سعه خزان وقود  جاك JS3  الي 45 لتر .

 أسعار جاك JS3  موديل 2024  بعد زيادات شهر يناير الجاري 

- أسعار جاك JS3  موديل 2024  بعد زيادات شهر يناير الجاري :

تتوافر  جاك JS3  موديل 2024 داخل سوق السيارات بفئة واحدة يبلغ سعرها مليون و 79 ألف جنيه، بدلا من 919 ألف جنيه، بزيادة تقدر بـ 160 ألف جنيه .

3- جاك J7 موديل 2024 :

قوة جاك J7 موديل 2024 تصل الي 150 حصان، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتخرج عزم دوران يصل الي 210 نيوتن/متر، ومدعومة بعلبة تروس أوتوماتيك، ويصل سعه خزان وقودها الي 55 لتر .

أسعار جاك J7 موديل 2024  بعد زيادات شهر يناير الجاري

- أسعار جاك J7 موديل 2024  بعد زيادات شهر يناير الجاري :

الفئة الأولي من سيارة جاك J7 موديل 2024 تباع بسعر مليون و 179 ألف جنيه، بدلا من مليون و 79 ألف جنيه، بزيادة تقدر بـ 100 ألف جنيه.

الفئة الثانية سيارة جاك J7 موديل 2024 تباع بسعر مليون و 229 ألف جنيه، بدلا من مليون و 19 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 110 ألف جنيه .

4- جاك S2 موديل 2024 :

تستمد جاك S2 موديل 2024 قوتها من محرك 4  سلندر سعه 1500 سي سي ، وتصل لسرعة 100كم/ساعة من وضع السكون في 12.8 ثانية، وتخرج قوة 113 حصان، وتصل سرعة جاك S2 القصوى الي 175 كم/ساعة .

أسعار جاك S2 موديل 2024 عد زيادات شهر يناير الجاري

- أسعار جاك S2 موديل 2024 عد زيادات شهر يناير الجاري :

جاك S2 موديل 2024 تباع بالسوق المصري بفئة واحدة يصل سعرها بعد الزيادات الي 974 ألف جنيه، بدلا من 794 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 180 ألف جنيه .

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