أسباب احتراق زيت محرك السيارة بسرعة.. تعرف عليها

زيت محرك السيارة يعمل على تقليل الاحتكاك بين أجزاء المحرك، ومنعها من التآكل، ومع الحفاظ على المحرك من العديد من الشوائب، حيث يعد تغيير زيت محرك السيارة بانتظام أمر ضروري للحفاظ على تشغيل محرك السيارة بحالة جيدة وبدون أعطال .

أسباب احتراق زيت محرك السيارة بسرعة

وتقوم محركات السيارات تعمل علي حرق نسبة أعلي من الزيوت عند وجود انسداد بـ تهوية علبة المرافق ، او عند تلف بلف تبخير الزيت .

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري أسباب احتراق زيت محرك السيارة بسرعة :

أسباب احتراق زيت محرك السيارة بسرعة

1- انسداد علبة المرافق بالسيارة :

أسباب احتراق زيت محرك السيارة بسرعة

علبة المرافق عبارة عن غطاء يحيط بوعاء زيت السيارة وتحتوي علي العمود المرفقي وعلي زيت المحرك ، وهي المسؤولة عن توليد غازات الاحتراق.

ويتم إعادة تدوير غازات الاحتراق بمساعدة بلف تبخير الزيت "صمام الـ PCV"، ومن ثم يقوم المحرك بحرق غازات العادم هذه بخليط الهواء والبنزين.

أسباب احتراق زيت محرك السيارة بسرعة

ولكن عند وجود أي مشكلة يدخل الزيت إلى غرفة الاحتراق بدلاً من البنزين، وينتج عن ذلك احتراق الزيت بوتيرة سريعة .

2- وجود عطل بـ بلف التبخير :

أسباب احتراق زيت محرك السيارة بسرعة

تتواجد علبة المرافق التي يتراكم بها غازات العادم والبخار أسفل المحرك ، وبالتال اذا حدث عطل بـ بلف التبخير ، تتراكم هذه الغازات وتؤدي الي حدوث مشكلة بـ أداء المحرك وتعمل علي زيادة استهلاك الزيت، وزيادة انبعاثات العادم.

3- تلف جوان المحرك :

أسباب احتراق زيت محرك السيارة بسرعة

من الأسباب الرئيسية المسؤولة عن زيادة استهلاك زيت محرك السيارة هو تلف جوان رأس المحرك، وذلك يحدث نتيجة تسرب بسيط للزيت لا يمكن ملاحظته، ويؤدي ها العطل أيضا الي زيادة حرارة محرك السيارة .

4- استخدام نوع زيت ردئ :

أسباب احتراق زيت محرك السيارة بسرعة

في حالة استخدام نوع زيت ردئ تقوم السيارة بزيادة استهلاكها من الزيت بسبب قلة مقاومته للحرارة ، وذلك يؤدي الي عدم توفير الدعم الازم للمحرك ، وتؤدي هذه المشكلة أيضا الي تراكم الكربون علي المحرك .

5- زيادة ضغط الزيت :

أسباب احتراق زيت محرك السيارة بسرعة

عدم وجود أي انسدادات بفلاتر السيارة يؤدي الي الحفاظ علي درجة حرارة المحرك، وبالتالي يجب ملاحظة اى انسدادات بفلاتر السيارة لان ذلك يؤدي الي زيادة ضغط زيت محرك السيارة، مما يؤدي إلى استهلاك أسرع للبنزين.

