ميتسوبيشي لانسر «كريستالة» بـ150 ألف جنيه

سوق السيارات المصري للمستعمل ينتشر به الكثير من طرازات السيارات التي يبحث عنها المواطنون، لتساعدهم على التنقل والذهاب إلى التسوق بأسرهم، بجانب مساعدتهم على الذهاب لأعمالهم، وتم توفير تلك السيارات بسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بـ الأسواق العالمية بشكل غير مسبوق.

سعر ميتسوبيشي لانسر "كريستالة" بسوق المستعمل

مواصفات ميتسوبيشي لانسر "كريستالة":

سعر ميتسوبيشي لانسر "كريستالة" بسوق المستعمل

تحتوي ميتسوبيشي لانسر "كريستالة" موديل 1997 على العديد من المميزات، منها إضاءة أمامية، ومصابيح ضباب أمامية، وشبكة أمامية صغيرة يتوسطها شعار شركة ميتسوبيشي، وبها إضاءة خلفية، ومرايات جانبية باللون الأسود، وبها 4 جنوط للكاوتش، وبها مقابض أبواب بنفس لون السيارة.

محرك ميتسوبيشي لانسر موديل 1997

سعر ميتسوبيشي لانسر "كريستالة" بسوق المستعمل

تحصل ميتسوبيشي لانسر موديل 1997 على قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، وتعرض للبيع باللون الفضي، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل إلى 200 ألف/كم، وبها رخصة سارية لمدة سنة ونصف السنة، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية.

سعر ميتسوبيشي لانسر "كريستالة" بسوق المستعمل

سعر ميتسوبيشي لانسر "كريستالة" بسوق المستعمل

سعر سيارة ميتسوبيشي لانسر "كريستالة" موديل 1997 داخل سوق السيارات المصري يصل إلى 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة.