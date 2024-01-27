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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أفضل 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 250 ألف جنيه

صدى البلد

شهدت السيارات المستعملة إقبالاً كبيرا على شرائها مؤخراً، بسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بصورة غير مسبوقة منذ بداية غزو روسيا لأوكرانيا، وما صاحبها من أزمات في نقص أشباه الموصلات وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد عالمياً.

وفي السياق التالي نستعرض بالمواصفات والأسعار 5 من أبرز السيارات المستعملة في السوق المصري بأسعار تبدأ من 250 ألف جنيه.

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لادا جرانتا موديل 2019

لادا جرانتا موديل 2019

تأتي السيارة لادا جرانتا موديل 2019 في السوق المصري بخيارين من المحركات، جاء الأول بقوة تصل الى 88 حصانا، بعدد 5100 دورة في الدقيقة، وناقل حركة يدوي "مانوال"، يتألف من 5 سرعات، وسعة 1600 سي سي.

بلغ سعر السيارة لادا جرانتا موديل 2019 في سوق المستعمل بـ 270 ألف جنيه.

شيفروليه أفيو موديل 2009

شيفروليه أفيو موديل 2009

جاءت السيارة شيفروليه أفيو موديل 2009 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي إلى 1500 سي سي، يضخ قوة تبلغ الى 94 حصانا عند 3400 دورة في الدقيقة.

وتتوفر شيفروليه أفيو موديل 2009 بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات أو يدوي مانيوال يتألف من 5 سرعات وتعمل بمنظومة الدفع الأمامي، ويمتاز المحرك بالهدوء وسرعة الاستجابة بالإضافة إلى الاقتصادية في استهلاك الوقود.

بلغ سعر السيارة  شيفروليه أفيو موديل 2009 في سوق المستعمل 260 ألف جنيه.

سكودا أوكتافيا A4 موديل 2003

سكودا أوكتافيا A4 موديل 2003

حصلت السيارة سكودا أوكتافيا A4 موديل 2003 على محرك السيارة سعة 1600 سي سي 4 سلندر من 8 صمامات ينتج قوة تصل الى 101 حصان ، مدعوم بناقل حركة مانيوال من 5 سرعات، أو أوتوماتيك 4 سرعات، ويتوفر مع عزم دوران 148 نيوتن متر.

ويمكن السيارة سكودا أوكتافيا A4 موديل 2003 من التسارع من الثبات الي 100 كم\ساعة في 14.6 ثانية قبل الوصول بها لسرعتها القصوى 187 كم في الساعة.

يبدأ سعر السيارة سكودا أوكتافيا A4 موديل 2003 في سوق المستعمل بـ  250 ألف جنيه.

رينو ميجان موديل 2005

رينو ميجان موديل 2005

تأتي السيارة رينو ميجان موديل 2005 مزودة بمحرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 115 حصانا، بنظام الحقن متعدد النقاط للوقود، وناقل حركة يدوي "مانيوال" خماسي السرعات، كما تتوفر بنسخ مزودة بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات، وتبلغ قدرتها على التسارع انطلاقا من وضعية الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 11 ثانية.

تبدأ أسعار السيارة رينو ميجان موديل 2005 في سوق المستعمل بـ 280 ألف جنيه.

رينو لوجان موديل 2012

رينو لوجان موديل 2012

تتوفر السيارة رينو لوجان موديل 2012 بمحرك بسعة 1600 سي سي، ينتج قوة حصانية تصل إلى 90 حصانًا، مع ناقل الحركة يدوي "مانيوال" من 5 سرعات، كما تتوفر بإصدار مزود بعلبة تروس أوتوماتيكية تتألف من 4 سرعات.

يبدأ سعر السيارة رينو لوجان موديل 2012 في سوق المستعمل بـ 270 ألف جنيه.

لادا جرانتا شيفروليه أفيو سكودا اوكتافيا رينو ميجان رينو لوجان

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