عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 230 ألف جنيه

صدى البلد

يضم السوق المصري عددا كبيراً من السيارات المستعملة ذات الشهرة الكبيرة والتي أثبتت اعتمادية وأداء قوياً في السوق المصري مؤخراً، ومن ضمن هذه السيارات كيا سبكترا موديل 2001 .

 

ونقدم لكم في هذا التقرير 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 230 ألف جنيه.

كيا سبكترا موديل 2001

كيا سبكترا موديل 2001

تعتمد السيارة كيا سبكترا موديل 2001 على محرك سعة 1600 سي سي ينتج قوة حصانية تبلغ 108 أحصنة، والمحرك من 16 صماما، مع ناقل سرعات أوتوماتيك رباعي السرعات.

يمكن للسيارة كيا سبكترا موديل 2001 الانطلاق من الثبات والتسارع إلى 100كم/ساعة خلال 12.1 ثانية، ويبلغ معدل استهلاكها من الوقود نحو 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

يبدأ سعر السيارة كيا سبكترا موديل 2001 في سوق المستعمل بـ 230 ألف جنيه.

كيا بيكانتو موديل 2009 

كيا بيكانتو موديل 2009 

حصلت السيارة كيا بيكانتو موديل 2009 على محرك سعة 1000 : 1300 سي سي، ينتح قوة تصل الى 64 حصانا، وناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، ويبلغ متوسط استهلاكها للوقود نحو 5.9 لتر لكل 100 كيلومتر.

تصل السرعة القصوى للسيارة كيا بيكانتو موديل 2009 إلى 152 كيلومتر في الساعة، وتتسارع السيارة من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 18 : 15 ثانية.

يبدأ سعر السيارة كيا بيكانتو موديل 2009 في سوق المستعمل بـ 230 ألف جنيه.

سكودا أوكتافيا A4

سكودا أوكتافيا A4 موديل 2003

جاءت السيارة سكودا أوكتافيا A4 موديل 2003 UGN محرك السيارة سعة 1600 سي سي 4 سلندر من 8 صمامات ينتج قوة تصل الى 101 حصان ، مدعوم بناقل حركة مانيوال من 5 سرعات، أو أوتوماتيك 4 سرعات، ويتوفر مع عزم دوران 148 نيوتن متر.

ويمكن السيارة سكودا أوكتافيا A4 موديل 2003 من التسارع من الثبات الي 100 كم\ساعة في 14.6 ثانية قبل الوصول بها لسرعتها القصوى 187 كم في الساعة.

 

يبدأ سعر السيارة سكودا أوكتافيا A4 موديل 2003 في سوق المستعمل بـ  250 ألف جنيه.

شيفروليه أفيو موديل 2009

شيفروليه أفيو موديل 2009

تأتي السيارة شيفروليه أفيو موديل 2009 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي إلى 1500 سي سي، يضخ قوة تبلغ الى 94 حصانا عند 3400 دورة في الدقيقة.

وتتوفر شيفروليه أفيو موديل 2009 بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات أو يدوي مانيوال يتألف من 5 سرعات وتعمل بمنظومة الدفع الأمامي، ويمتاز المحرك بالهدوء وسرعة الاستجابة بالإضافة إلى الاقتصادية في استهلاك الوقود.

بلغ سعر السيارة  شيفروليه أفيو موديل 2009 في سوق المستعمل 260 ألف جنيه.

دايو نوبيرا موديل 2001

دايو نوبيرا موديل 2001

تتوفر السيارة دايو نوبيرا موديل 2001 بمحرك سعة 1600 سي سي، مقترن بناقل حركة يدوي "مانيوال" خماسي النقلات، وتتوفر السيارة بعدد من الكماليات الداخلية، وتتميز بتوفر قطع غيارها محلياً وبأسعار مناسبة.

بلغت قراءة العداد في السيارة دايو نوبيرا موديل 2001 نحو 200 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

أ سعر السيارة دايو نوبيرا موديل 1999 في سوق المستعمل بـ 240 ألف جنيه.

كيا سبكترا شيفروليه أفيو دايو نوبيرا سكودا اوكتافيا كيا بيكانتو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القلب خف ومات بحاجة تانية.. سبب وفاة العامرى فاروق نائب رئيس الأهلى

وفاة العامري فاروق.. معلومات صادمة عن مرضه| تفاصيل

أول قرار رسمي من النادي الأهلي بعد وفاة العامري فاروق

خلاف على نزع الأجهزة| ماذا حدث في غرفة العامري فاروق قبل الوفاة بيوم.. بسمة وهبة تجيب

حلول برلمانية وتوقعات اقتصادية.. موعد انخفاض سعر الذهب في مصر

ظهور جديد لـ ياسمين عبد العزيز بهذه الإطلالة| شاهد

أمطار غزيرة وصقيع .. تحذير عاجل من الأرصاد

كيف واجه الفراعنة برد الشتاء؟.. عميدة الأثريين المصريين توضح

موضوعات متعلقة

سعر سيارة درة الجديدة.. من فيراري

سعر أرخص سيارات سيتروين في مصر

سعر أرخص سيارات تويوتا في السوق المصري

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 200 ألف جنيه

أحدث أسعار أوبل جراند لاند موديل 2024

كيا شوما مستعملة للبيع بهذا السعر.. تفاصيل

كيا وهيونداي تكشفان عن نظام لتعزيز أداء السيارات الكهربائية

سعر ومواصفات فورد برونكو في السعودية

ترشيحاتنا

الوطنية لمكافحة الفساد بمعرض الكتاب: هدفنا الاحتكاك بالجمهور بشكل مباشر للتوعية

اخبار مصر|السيسي يجدد التحذير من استمرار الحرب في غزة.. كيف واجه الفراعنة برد الشتاء؟

توصيات وليست قرارات| هل خيبت محكمة العدل الدولية آمال أهالي غزة والعرب؟

بعد وفاة العامرى فاروق به.. معلومات عن نزيف المخ الأعراض والأسباب والعلاج

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 27 يناير 2024

سلمى أبو ضيف تكشف تفاصيل شخصيتھا فى فيلم أنف وثلاث عيون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم.. فستان أنغام الثاني في حفل الرياض | شاهد

نواة التمر تعالج أمراضا خطيرة وتصنع منها الأدوية.. أبرزها تفتيت حصوات الكلى

بسبب طبيب التجميل .. تسريب تسجيل صوتي صادم يتهم ريهام سعيد بالنصب

خلاف على نزع الأجهزة| ماذا حدث في غرفة العامري فاروق قبل الوفاة بيوم.. بسمة وهبة تجيب

فيديو

ليلى علوي تحتفل بعيد ميلاد ابنها بالتبني

هاجي احتفل معاكم.. ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة بشأن منتخب مصر بأمم إفريقيا

هزقني في التلفون.. باسم يوسف يكشف تفاصيل مكالمة لا ينساها مع عادل إمام

إلهام شاهين: رنة فيلم يا دنيا يا غرامي على موبايلي طول العمر|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ