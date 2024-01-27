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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الأرخص في مصر .. لادا جرانتا بسعر مفاجأة

لادا جرانتا موديل
لادا جرانتا موديل 2019

تعتبر السيارة لادا جرانتا أحد أشهر سيارات السيدان الاقتصادية في السوق المصري، وتتوافر نسخاً مستعملة منها بأسعار أقل.

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لادا جرانتا موديل 2019

أسعار السيارة لادا جرانتا موديل 2019 "مستعملة"

بلغ سعر السيارة لادا جرانتا موديل 2019 في سوق المستعمل بـ 270 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

لادا جرانتا موديل 2019

مواصفات السيارة لادا جرانتا موديل 2019

تأتي السيارة لادا جرانتا موديل 2019 في السوق المصري بخيارين من المحركات، جاء الأول بقوة تصل الى 88 حصانا، بعدد 5100 دورة في الدقيقة، وناقل حركة يدوي "مانوال"، يتألف من 5 سرعات، وسعة 1600 سي سي.

 

لادا جرانتا موديل 2019

 

بينما يتوفر المحرك الثاني للسيارة لادا جرانتا موديل 2019 بناقل حركة أوتوماتيك، يتألف من 4 سرعات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 105 حصانا، بعدد 5100 دورة في الدقيقة.

تأتي السيارة لادا جراتنا موديل 2019 بزجاج كهربائي في الأمام، ومشغل أقراص مدمجة، ووسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، وحزام أمان خلفي، ونظام إنذار ضد السرقة، ومقاعد يمكن التحكم فيها، ومسند يد أمامي وحاملات اكواب، وضوء في حقيبة التخزين الخلفية.

لادا جرانتا مصر لادا جرانتا موديل 2019 لادا جرانتا

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