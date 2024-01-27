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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سيارة بـ 8 ملايين جنيه وبنطلون غريب.. درة تثير الجدل في أحدث ظهور

درة
درة

أثارت الفنانة التونسية درة الجدل بعد ظهورها ببنطلون غريب ، لقى انتقادات رواد السوشيال ميديا .

وجاءت التعليقات :" ايه ده يا فنانة ، هو ده مزيح بين بنطلون وشورت ".


نشرت الفنانة التونسية درة صورة لها على موقع الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام بجوار سيارة رياضية تحمل علامة فيراري الفاخرة باللون الأسود اللامع، وهي من نوع فيراري بورتفينو M .

تعتبر فيراري بورتوفينو هي السيارة الأولى التي تصدرها فيراري عقب فترة الإغلاق المؤقتة على أثر جائحة كورونا، لذا يمكن اعتبارها نقطة انطلاق جديدة لفيراري، وقد حصلت على تطورات جديدة بمستوى رفيع من التقنيات الابتكارية.

ستمد فيراري بوتوفينو قوة أدائها وتميزها من خلال محرك يولد قوة مقدارها 600 حصان، بعدد لفات تصل إلى 7500 لفة/ الدقيقة، وبسعة 3855 سي سي، مزود بشاحن توربو، وهو ضمن مجموعة محركات حصلت لأربع سنوات على التوالي، على جائزة أفضل محرك دولي.

تحتوي فيراري بورتوفينو على عجلات مقاس 20 بوصة، وعلى إطارات أمامية 35/245، وإطارات خلفية 35/285، وقد تم تصميم العجلات بحيث تمنح السيارة مظهر جانبي يتميز بالفخامة ويحمل الطابع الرياضي.

سعر السيارة فيراري بورتفينو M
 

يبدأ سعر السيارة فيراري بورتفينو M بـ 215 ألف دولار أمريكي.

درة

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