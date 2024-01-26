أعراض تدل على تلف تيل الفرامل بالسيارات.. تعرف عليها

تيل الفرامل هو الجزء الأساسي الذي يقوم بدورة على تحريك الكبس الذى ينتج عنه تخفيض سرعة السيارة ، حيث ينتقل زيت الفرامل عبر أسطوانة ثم ينقل إلى غطاء الفرامل Caliper والتي بدورها تحرك التيل ليضغط على الطنبورة التي تتصل مباشرة بالعجلات من أجل تهدئة أو توقف السيارة .

أعراض تدل علي تلف تيل الفرامل بالسيارات



منظومة الفرامل بالسيارات من أهم عناصر السلامة والأمان ، واذا تعرض أحد مكوناتها إلى التلف يؤدي إلى وقوع حوادث قاتلة .

أعراض تدل علي تلف تيل الفرامل بالسيارات

وبالتالي يحتاج نظام الفرامل بالسيارات إلى صيانة دورية للتأكد من سلامة أجزائه للحصول علي منظومة فرامل عالية الكفاءة .

- أعراض تلف تيل فرامل السيارة :

أعراض تدل علي تلف تيل الفرامل بالسيارات

1- سماع صوت احتكاك بعجلات السيارة :

يضعف تيل الفرامل ويتأكل عند تعرضه للعمل الشاق وبالتالي عند اقتراب انتهاء تيل الفرامل يصدر من العجلات صوت احتكاك يدل علي تلامس أجزاء التيل بأجزاء السيارة نتيجة انتهاء التيل وبالتالي يكون في هذه الحالة بحاجة إلي التغير .

2- صدور صوت طقطقة :

أعراض تدل علي تلف تيل الفرامل بالسيارات

عند انتهاء تيل الفرامل يصدر منه صوت طقطقة بسبب تلف الأجزاء القائمة بتثبيت تيل الفرامل مما يؤدي لعدم استقرارها ، ويظهر ذلك عند الضغط على دواسة الفرامل .