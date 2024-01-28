سعر Arcfox Alpha T الـ SUV الصينية الجديدة

كشفت شركة أركوكس " Arcfox" عن مجموعة سياراتها الجديدة منها سيارة Arcfox Alpha S السيدان ، وسيارة Arcfox Alpha T الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وأطلق عليهم أسم Arcfox Alpha S Forest Pro 650E .

أسعار سيارات Arcfox الصينية الجديدة

كلمة أركوكس " Arcfox" هي اختصار لـ arctic-fox، وتعبر Arcfox عن مشروع مشترك بين شركة كندية لتصنيع قطع غيار السيارات وشركة صينية ، بالإضافة الي ان شركة Arcfox تأسست عام 2018.

أسعار سيارات Arcfox الصينية الجديدة

ويتم تصنيع وبيع سيارات Arcfox في الصين بينما يتم إجراء بعض الاختبارات عليها في كندا بواسطة شركة Magna، وتعمل طرازات ArcFox بنظام HarmonyOS من Huawei للقيادة الذاتية.

أسعار سيارات Arcfox الصينية الجديدة

تستخدم سيارات Arcfox بطارية NMC ثلاثية، وسيتم تجهيز سيارات Arcfox المستقبلية ببطارية Shenxing LFP من شركة CATL قادرة على الشحن بتقنية 4C.

- أسعار سيارات Arcfox الصينية الجديدة :

أسعار سيارات Arcfox الصينية الجديدة

تباع نسخة سيارة Arcfox السيدان بسعر 31 ألف دولار أي ما يعادل 980 ألف جنيه، بينما تباع نسخة السيارة الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات بسعر 32 ألف دولار أي ما يعادل 990 ألف جنيه مصري تقريباً.