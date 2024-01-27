5 سيارات سيدان "زيرو" أقل من مليون جنيه

يحتوي السوق المصري على عدد كبير من السيارات المتنوعة، سواء من ناحية العلامات التجارية، أو التجهيزات، أو عنصر التصميم بين فئة الهاتشباك والرياضية متعددة الاستخدام SUV أو كروس اوفر، أو من فئة السيدان الشهيرة.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات سيدان "زيرو" اقل من مليون جنيه

5 سيارات سيدان "زيرو" اقل من مليون جنيه

1 - بي واي دي f3

تضم السيارة فرامل abs مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل ebd، بالإضافة إلى وسائد هوائية ثنائية بعدد 2 airbags، و نظام إيموبليزر ضد السرقة، مع محرك سعة 1500 سي سي، بقوة 108 حصان، و145 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وسرعة قصوى تصل لـ 180 كيلومتر في الساعة، ومكيف هواء، وقفل مركزي، بالاضافة إلى نظام صوتي ترفيهي.

تقدم السيارة بي واي دي f3 موديل 2024 بسعر 600,000 جنيه للفئة الاولى، و 680,000 جنيه للفئة الثانية.

5 سيارات سيدان "زيرو" اقل من مليون جنيه

2 - تويوتا بيلتا

تعتمد السيارة على ناقل سرعات أوتوماتيكي فقط مكون من 4 نقلات "دفع أمامي"، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي "4 سلندر"، ينتج قوة إجمالية قدرها 103 حصان، و 138 نيوتن/متر من عزم الدوران، وتضم السيارة نظام فرامل مانع للانغلاق ABS، و EBD، وقفل مركزي، وزجاج كهربائي، مع تجهيزات تتضمن، حساسات ركن خلفية، وكاميرا للتحكم، ومرايا جانبية كهربائية، و عدد 2 من الوسائد الهوائية.

تتراوح الاسعار الرسمية للسيارة تويوتا بيلتا 2023 بين 640 الف و695 الف جنيه.

5 سيارات سيدان "زيرو" اقل من مليون جنيه

3 - نيسان سنترا

زودت السيارة بمحرك 1600 سي سي 4 سلندر، مع قوة إجمالية قدرها 118 حصانا و154 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل السرعات CVT أوتوماتيك، وسرعة قصوى تصل لـ 180 كم/س، مع زمن التسارع 10.9 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة.

وتضم السيارة عدة تجهيزات منها نوافذ كهربائية أمامية وخلفية،ـ فرامل مانعة للانغلاق ABS وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، زر تشغيل المحرك وايقافه، حساسات حركة خلفية، كاميرا، مصابيح ضباب، جنوط، وسائد هوائية لحماية المقاعد الامامية، قفل مركزي للابواب، نظام صوتي ترفيهي مع 4 مكبرات، مرايات جانبية كهربائية التحكم، مكيف هواء.

تقدم الفئة الاولى من السيارة نيسان سنترا 2024 بسعر 821,000 جنيه، و 849,000 جنيه للفئة الثانية.

5 سيارات سيدان "زيرو" اقل من مليون جنيه

4 - رينو تاليانت

تأتي السيارة بمحرك 1000 سي سي تيربو، بقوة 100 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك، مع تجهيزات تتضمن كاميرا خلفية، وحساسات ركن، زر تشغيل وايقاف المحرك، مثبت سرعة، انذار مانع للسرقة، نظام ايموبليزر، فرامل ABS مانع للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.

بالاضافة إلى وسائد هوائية، نظام ترفيهي صوتي، مرايات جانبية كهربائية، شاشة تعمل باللمس، مقود حركة مالتي فانكشن، بلوتوث، قفل مركزي وريموت، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، مكيف هواء.

تبدأ الأسعار الرسمية للسيارة رينو تاليانت موديل 2024 من 925,000 جنيه.

5 سيارات سيدان "زيرو" اقل من مليون جنيه

5 - بيجو 301

زودت بمحرك 1600 سي سي بقوة 115 حصان، و150 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وتسارع من 0 لـ 100 كم/س في 12.1 ثانية، وناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيكي الاداء، وتجهيزات تتضمن كاميرا خلفية، حساسات ركن، ريموت تحكم، انذار مانع للسرقة ونظام ايموبليزر، بلوتوث، نظام صوتي ترفيهي، سنتر لوك، زجاج كهربائي، مكيف هواء، وسائد هوائية للحماية، فرامل ABS وEBD ونظام ESP.

تأتي الفئة الاولى من السيارة بيجو 301 موديل 2024 بسعر 899,990 جنيه، و 949,990 جنيه للفئة الثانية.