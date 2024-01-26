أحدث أسعار سيارات MG بالسوق المصري في يناير 2024

تقدم شركة MG عدد كبير من الطرازات المتنوعة في مصر، والتي تختلف بين السيدان والكروس اوفر، والسيارات الرياضية من فئة الـ SUV، ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الأسعار الرسمية لسيارات ام جي المقدمة بالسوق المصري، بعد زيادات يناير 2024 الجديدة بالإضافة إلى استعراض ابرز المواصفات.

مواصفات واسعار سيارات MG موديل 2024 المطروحة في مصر

اسعار سيارات MG موديل 2024

1 – ام جي 5 موديل 2024

زودت السيارة بفتحة سقف كهربائية، ومقعد كهربائي التحكم بالناحية الامامية، وجنوط رياضية، مع اضاءة بتقنية LED LIGHT، ، شاشة تتوسط قمرة القيادة تعمل باللمس وتدعم التطبيقات الحديثة، بالاضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات 1500 سي سي، بقوة 120 حصانا، و 150 نيوتن/متر من عزم الدوران، ومدة زمنية قدرها 12.5 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/س، مع استهلاك للوقود يبلغ 5.5 لتر لكل 100 كم.

اسعار ام جي 5 موديل 2024

الفئة الاولى ام جي 5 موديل 2024 لم تتوافر بالقائمة الأخيرة.

الفئة الثانية ام جي 5 موديل 2024 بسعر 869,990 جنيه.

الفئة الثالثة ام جي 5 موديل 2024 بسعر 949,990 جنيه.

اسعار سيارات MG موديل 2024

2 – ام جي 6 موديل 2024

تضم السيارة مكيف هواء، نظام صوتي ترفيهي، مثبت سرعة، زر تشغيل وايقاف المحرك، كاميرا، حساسات ركن، انذار ونظام مانع السرقة، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مرايات جانبية ونوافذ كهرائية، شاشة ملونة تعمل باللمس، فتحة سقف كهربائية، ريموت تحكم، مقاعد ذات تحكم كهربائي، وسائد هوائية للحماية، و تستخدم MG 6 محرك رباعي الاسطوانات "تيربو" 1500 سي سي، و بقوة 169 حصان و250 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيار.

اسعار ام جي 6 موديل 2024

الفئة الاولى ام جي 6 موديل 2024 بسعر 1,149,990 جنيه.

الفئة الثانية ام جي 6 موديل 2024 بسعر 1,174,990 جنيه.

اسعار سيارات MG موديل 2024

3 – ام جي ZS موديل 2024

تضم السيارة شاشة تعمل باللمس 8 بوصة، عجلة قيادة متعددة الوظائف نوافذ كهربائية التحكم، نظام صوتي ترفيهي، مكيف هواء، وقفل مركزي، إنذار، مانع السرقة ايموبليزر، مرايات كهربائية جانبية، وسائد هوائية للحماية، فرامل مانعة للانغلاق، مثبت سرعة، و برنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني.

وتستمد السيارة قوتها من محرك 4 سلندر، بقوة 119 حصانا عند 5600 دورة في الدقيقة، ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، عزم أقصى للدوران 150 نيوتن متر، استهلاك وقود بنسبة 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر، كما تضم حساسات ركن خلفية، كاميرا، جنوط رياضية، إضاءة LED.

اسعار ام جي ZS موديل 2024

الفئة الاولى موديل 2024 بسعر 989,990 جنيه.

الفئة الثانية موديل 2024 بسعر 1,009,990 جنيه.

الفئة الثالثة موديل 2024 بسعر 1,029,990 جنيه.

اسعار سيارات MG موديل 2024

4 – ام جي RX5 PLUS موديل 2024

زودت السيارة بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 7 سرعات، وتستمد قوتها من محرك تيربو 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية 171 حصانا وعزم اقصى للدوران يبلغ 275 نيوتن متر، مع باقة من التجهيزات تتضمن شاشة تعمل باللمس، مقاعد ذات تحكم كهربائي، قفل مركزي، مكيف هواء أوتوماتيكي، عجلة قيادة متعددة الوظائف وغيرها.

اسعار ام جي RX5 PLUS موديل 2024

الفئة الاولى موديل 2024 بسعر 1,420,000 جنيه.

الفئة الثانية موديل 2024 بسعر 1,480,000 جنيه.