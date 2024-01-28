أسعار سوزوكي سويفت الجديدة في 2024

يتوافر داخل سوق السيارات المصري عدد كبير من إصدارات السيارات الجديدة المعرضة للبيع، وجاءه هذه الطرازات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق ، وذلك يعود الي الأزمات العالمية التي مرت بقطاع صناعة السيارات الجديدة ، وجاءه هذه الأزمة بسبب عدم استقرار سعر الدولار ، بالإضافة الي عدم توافر أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة .

محرك سوزوكي سويفت الهاتشباك الجديدة

- وسائل الأمان بـ سوزوكي سويفت الهاتشباك :

محرك سوزوكي سويفت الهاتشباك الجديدة

وزودت سيارة سوزوكي سويفت موديل 2022 الهاتشباك بالعديد من وسائل الأمان منها، وسائد هوائية، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS ، ونظام للتوزيع الالكتروني للفرامل EBD ، وبرنامج للتحكم في الثبات ESP، وحساسات لـ ركن السيارة ، وأحزمة أمان، وإنذار ضد السرقة .

- محرك سوزوكي سويفت الهاتشباك الجديدة :

محرك سوزوكي سويفت الهاتشباك الجديدة

تحصل سوزوكي سويفت الهاتشباك الجديدة موديل 2022 علي قوتها من محرك سعه 1200 سي سي ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 12.9 ثانية، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 5 سرعات، وتحتاج الي 6.2 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ويصل خزان وقود سوزوكي سويفت الي 37 لتر، وتنتج عزم دوران يصل الي 107 نيوتن/متر، وقوة 84 حصان ، وتصل سرعتها القصوى الي سرعة 180 كم/ساعة .

- أبعاد سوزوكي سويفت موديل 2022 الجديدة :

تتوافر سيارة سوزوكي سويفت الجديدة داخل سوق السيارات المصري بطول 3840 مم، وعرض 1735 مم، وارتفاع 1495 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2450 مم .

- أسعار سوزوكي سويفت الجديدة موديل 2022 :

محرك سوزوكي سويفت الهاتشباك الجديدة

الفئة الأولي من سيارة سوزوكي سويفت موديل 2022 تباع بسعر 705 ألف جنيه، والفئة الثانية سعرها 725 ألف جنيه، والفئة الثالثة سعرها 745 ألف جنيه، والفئة الرابعة سعرها 765 ألف جنيه .