أرخص تويوتا أوتوماتيك جديدة خلال العام الجاري

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 عالمياً بشكل غير متوقع وسريع، ذلك بسبب الأزمات التي مر بها قطاع صناعة السيارات العالمي وأثرت علي إنتاج السيارات الجديدة بمختلف فئاتها، وأثرت علي عدم توافرها لدي الوكلاء والموزعين، وإذا تواجده يتم بيعها بأسعار باهظة الثمن ولك يعود إلي السعر الإضافي " الاوفر برايس" الذى يتم وضعه علي سعر السيارة الأصلي.

أسعار تويوتا بيلتا موديل 2023 الرسمية

- أبعاد تويوتا بيلتا موديل 2023 السيدان :

أسعار تويوتا بيلتا موديل 2023 الرسمية

تأتي تويوتا بيلتا موديل 2023 اليابانية بطول 4490 مم، وعرض 1730 مم، وارتفاع 1475 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2650 مم .

- وسائل الأمان بـ تويوتا بيلتا الجديدة :

أسعار تويوتا بيلتا موديل 2023 الرسمية

تحتوي سيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 علي العديد من وسائل السلامة والأمان منها، نظام توزيع قوة الفرامل، و EBD، و ESP، ووسائد هوائية، وحساسات للركن، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS .

- محرك تويوتا بيلتا الجديدة موديل 2024 :

أسعار تويوتا بيلتا موديل 2023 الرسمية

عزم دوران تويوتا بيلتا مويل 2023 الجديدة يصل الي 138 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 43 لتر ، وتنقل قوة بيلتا الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وبها قوة 103 حصان .

- أسعار تويوتا بيلتا موديل 2023 الرسمية :

أسعار تويوتا بيلتا موديل 2023 الرسمية

الفئة الأولي من تويوتا بيلتا موديل 2023 تباع بسعر 640 ألف جنيه، ويصل سعر الفئة الثانية الي 695 ألف جنيه، بدون زيادات .