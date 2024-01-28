سعر ميتسوبيشي اكسباندر 2024 الجديدة في مصر

تقدم السيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2024 في السوق المصري عبر فئتين هما MIDLINE و HL ، وتتميز بتصميمها العائلي، بالإضافة لباقة من أحدث التجهيزات.
مواصفات السيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2024
تحتوي السيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2024 على زجاج كهربائي للأربعة نوافذ، ونظام صوتي ترفيهي، مع مكيف هواء، ومكابح مانعة للانغلاق ABS، وقفل مركزي "سنتر لوك"، مع منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS لحماية المقاعد الامامية، و ونظام التوزيع الالكتروني للمكابح EBD.
قياسات وأبعاد السيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2024
الطول الكلي: 4.442 متر
العرض الكلي: 1.750 متر
الارتفاع الكلي: 1.700 متر
قاعدة العجلات: 2.775 متر
ارتفاع السيارة عن الأرض 170 مم
سعة خزان الوقود: 45 لتراً
محرك السيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2024
جاءت السيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2024 بمحرك 1500 سي سي، 4 سلندر، بقوة 104 حصانا وعزم دوران 141 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة من 4 سرعات أوتوماتيك ونظام جر امامي للعجلات، وتستهلك نحو 5 لتر من البنزين عندما تقطع مسافة 100 كيلومتر.
تبلغ السرعة القصوى للسيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2024 نحو 188 كيلومترا في الساعة، بينما تستغرق مدة زمنية قدرها 12.1 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة من عندما تنطلق من وضعية الثبات.
أسعار السيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2024
ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2024 الفئة الأولى MIDLINE بقيمة قدرها 1,220,000 جنيه
ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2024 الفئة الثانية HL بقيمة قدرها 1,280,000 جنيه