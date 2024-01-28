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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ميتسوبيشي اكسباندر 2024 الجديدة في مصر

ميتسوبيشي اكسباندر
ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2024

تقدم السيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2024 في السوق المصري عبر فئتين هما MIDLINE و HL ، وتتميز بتصميمها العائلي، بالإضافة لباقة من أحدث التجهيزات.

ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2024

مواصفات السيارة  ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2024

تحتوي السيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2024 على زجاج كهربائي للأربعة نوافذ، ونظام صوتي ترفيهي، مع مكيف هواء، ومكابح مانعة للانغلاق ABS، وقفل مركزي "سنتر لوك"، مع منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS لحماية المقاعد الامامية، و ونظام التوزيع الالكتروني للمكابح EBD.

 

قياسات وأبعاد السيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2024

الطول الكلي: 4.442 متر

العرض الكلي: 1.750 متر

الارتفاع الكلي: 1.700 متر

قاعدة العجلات: 2.775 متر

ارتفاع السيارة عن الأرض 170 مم

سعة خزان الوقود: 45 لتراً 

ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2024

محرك السيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2024

جاءت السيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2024 بمحرك 1500 سي سي، 4 سلندر، بقوة 104 حصانا وعزم دوران 141 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة من 4 سرعات أوتوماتيك ونظام جر امامي للعجلات، وتستهلك نحو 5 لتر من البنزين عندما تقطع مسافة 100 كيلومتر.

تبلغ السرعة القصوى للسيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2024 نحو 188 كيلومترا في الساعة، بينما تستغرق مدة زمنية قدرها 12.1 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة من عندما تنطلق من وضعية الثبات. 

ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2024

أسعار السيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2024

ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2024 الفئة الأولى MIDLINE بقيمة قدرها 1,220,000 جنيه

ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2024 الفئة الثانية HL بقيمة قدرها 1,280,000 جنيه
 

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