فورد اسكورت أوتوماتيك بـ 100 ألف جنيه

يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من طرازات السيارات المستعملة المعروضة للبيع التي تم توافرها بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 بشكل غير مسبوق ، وذلك يعود إلي مرور قطاع صناعة السيارات الجديدة بالعديد من الأزمات ، وكان من ضمنها عدم توافر أجزاء السيارات الجديدة التي تدخل في الصناعة.

مواصفات فورد اسكورت السيدان موديل 1999

ومن ضمن السيارات المستعملة التي تم اتاحتها للبيع بسوق السيارات فورد اسكورت موديل 1999 ، وتنتمي اسكورت لفئة السيارات السيدان .

مواصفات فورد اسكورت السيدان موديل 1999

- مواصفات فورد اسكورت السيدان :

مواصفات فورد اسكورت السيدان موديل 1999

زودت فورد اسكورت موديل 1999 بالعديد من المميزات منها، اضاءة امامية ، وشبكة امامية صغيرة يتوسطها شعار شركة فورد، واضاءة خلفية، ومرايات جانبية باللون الأسود، ومقابض أبواب خارجية باللون الأسود، وبها جرائد تم تثبيتها بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة ، وتمتلك إشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية للسيارة .

- محرك فورد اسكورت موديل 1999 :

مواصفات فورد اسكورت السيدان موديل 1999

زودت سيارة فورد اسكورت موديل 1999 بمحرك سعه 1500 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الأبيض، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت أسكورت من قطع مسافة تصل الي 999 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية ، وبها رخصة سارية .

- أسعار فورد اسكورت موديل 1999 السيدان :

مواصفات فورد اسكورت السيدان موديل 1999

تباع سيارة فورد اسكورت موديل 1999 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 125 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .