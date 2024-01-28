إرشادات هامة لتقليل صيانة سيارتك | تفاصيل

السيارات تتكون من العديد من الأجزاء الهامة المتصلة ببعضها البعض ، والتي تتأثر ببعضها في حالة حدوث تلف بـ أحد أجزاء السيارة المختلفة ، وبالتالي يجب المحافظة علي جميع أجزاء السيارة .
بالإضافة إلى البحث دائما عن وجود أي مشكلة في السيارة والعمل على حلها بسرعة قبل ان تؤثر علي الأجزاء الأخرى التي تعمل بكفاءة بالسيارة .
- يعرض موقع صدى البلد الإخباري مجموعة من الإرشادات الهامة لتقليل صيانة السيارة :
1- تشغيل السيارة بشكل صحيح :
عند تشغيل السيارة في الصباح الباكر يجب ان تتركها حتي ترتفع درجة حرارة المحرك للدرجة المطلوبة ، ويجب الا تتحرك بها والمحرك بارد .
2- انتقاء مواد التنظيف :
هناك الكثير من مواد التنظيف يكون لها تأثير سلبي علي هيكل السيارة وعلي طلائها الخارجي وبالتالي يجب اختيار مواد تنظيف موثوق بها حتي لا تضر السيارة .
3- الابتعاد عن الدحرجة عند تغير السرعة :
في حالة الرغبة في تبديل وضعية القيادة من العمل بقوة الدفع الامامي الي الدفع الخلفي والعكس يجب توقف السيارة بشكل تام قبل التغير ، وذلك لإطالة عمر ناقل الحركة بالسيارة .
4- ملئ خزان الوقود باستمرار :
يؤدي انخفاض الوقود باستمرار إلى حدوث الكثير من المشاكل ، وذلك لان سحب الوقود من خزان جاف نسبياً قد يحمل الأكسجين والرطوبة والترسبات إلى أجزاء المنظومة، وقد يؤدي ذلك إلى تلف فلتر الوقود أو مضخة الوقود.