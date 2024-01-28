إرشادات هامة لتقليل صيانة سيارتك | تفاصيل

السيارات تتكون من العديد من الأجزاء الهامة المتصلة ببعضها البعض ، والتي تتأثر ببعضها في حالة حدوث تلف بـ أحد أجزاء السيارة المختلفة ، وبالتالي يجب المحافظة علي جميع أجزاء السيارة .

إرشادات هامة لتقليل صيانة سيارتك

بالإضافة إلى البحث دائما عن وجود أي مشكلة في السيارة والعمل على حلها بسرعة قبل ان تؤثر علي الأجزاء الأخرى التي تعمل بكفاءة بالسيارة .

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري مجموعة من الإرشادات الهامة لتقليل صيانة السيارة :

إرشادات هامة لتقليل صيانة سيارتك

1- تشغيل السيارة بشكل صحيح :

عند تشغيل السيارة في الصباح الباكر يجب ان تتركها حتي ترتفع درجة حرارة المحرك للدرجة المطلوبة ، ويجب الا تتحرك بها والمحرك بارد .

2- انتقاء مواد التنظيف :

إرشادات هامة لتقليل صيانة سيارتك

هناك الكثير من مواد التنظيف يكون لها تأثير سلبي علي هيكل السيارة وعلي طلائها الخارجي وبالتالي يجب اختيار مواد تنظيف موثوق بها حتي لا تضر السيارة .

3- الابتعاد عن الدحرجة عند تغير السرعة :

إرشادات هامة لتقليل صيانة سيارتك

في حالة الرغبة في تبديل وضعية القيادة من العمل بقوة الدفع الامامي الي الدفع الخلفي والعكس يجب توقف السيارة بشكل تام قبل التغير ، وذلك لإطالة عمر ناقل الحركة بالسيارة .

4- ملئ خزان الوقود باستمرار :

إرشادات هامة لتقليل صيانة سيارتك

يؤدي انخفاض الوقود باستمرار إلى حدوث الكثير من المشاكل ، وذلك لان سحب الوقود من خزان جاف نسبياً قد يحمل الأكسجين والرطوبة والترسبات إلى أجزاء المنظومة، وقد يؤدي ذلك إلى تلف فلتر الوقود أو مضخة الوقود.