بـ 900 ألف جنيه .. سيارات عائلية جديدة خلال 2024

سوق السيارات المصري يمتلئ بطرازات السيارات الجديدة موديل 2023 ، وتوافره تلك السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق ، نتيجة الازمات التي واجة قطاع صناعة السيارات الجديدة عالميا .

ويعود ارتفاع الأسعار إلى عدم استقرار سعر صرف الدولار ، بالإضافة الي عدم توافر أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة مثل الرقائق الالكترونية .

1- بيستون T33 موديل 2023 :

تنقل قوة بيستون T33 موديل 2023 من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتحتاج الي 6.9 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج عزم دوران يصل الي 155 نيوتن/متر، وبها قوة 112 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 168 كم/ساعة .

بيستون T33 موديل 2023

الفئة الأولي من سيارة بيستون T33 موديل 2023 تباع بسعر 870 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بيستون T33 موديل 2023 تباع بسعر 924 ألف جنيه .

2- جيتور X70 موديل 2023 :

زودت جيتور X70 موديل 2023 بمحرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 10 ثواني ، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات ، وتصل سعه خزان الوقود الي 55 لتر، وبها عزم دوران يصل الي 210 نيوتن/متر، وتنتج قوة تصل الي 147 حصان، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 180 كم/ساعة .

جيتور X70 موديل 2023

الفئة الأولي من جيتور X70 موديل 2023 تباع بسعر 799 ألف جنيه .

الفئة الثاني من جيتور X70 موديل 2023 تباع بسعر 859 ألف جنيه .

3- كاي ي X3 موديل 2023 :

تنتج كاي ي X3 موديل 2023 قوة تصل الي 114 حصان، ومتل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتخرج عزم دوران يصل الي 143 نيوتن/متر .

كاي ي X3 موديل 2023

الفئة الأولي من سيارة كاي ي X3 موديل 2023 تابع بسعر 825 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كاي ي X3 موديل 2023 تابع بسعر 850 ألف جنيه .

4- شيرى تيجو 7 موديل 2023 :

سعه خزان وقود شيرى تيجو 7 موديل 2023 يصل الي 57 لتر، وتخرج عزم دوران يصل الي 210 نيوتن/متر، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك ، وتخرج قوة 145 حصان، وتحتاج الي 7.4 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

شيرى تيجو 7 موديل 2023

الفئة الأولي من سيارة شيرى تيجو 7 موديل 2023 يصل سعرها الي 735 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 7 موديل 2023 يصل سعرها الي 795 ألف جنيه .

5- ساوايست دي اكس 7 بريم موديل 2023 :

عزم دوران ساوايست دي اكس 7 بريم موديل 2023 يصل الي 215 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 55 لتر ، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتخرج قوة 156 حصان .

ساوايست دي اكس 7 بريم موديل 2023

تتوافر سيارة ساوايست دي اكس 7 بريم موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 777 ألف جنيه .

وجدير بالذكر أن جميع أسعار السيارات الجديدة السابقة هي الأسعار الرسمية للسيارات بدون الاوفر برايس .