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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 900 ألف جنيه .. سيارات عائلية جديدة خلال 2024

بـ 900 ألف جنيه
بـ 900 ألف جنيه .. سيارات عائلية جديدة خلال 2024

سوق السيارات المصري يمتلئ بطرازات السيارات الجديدة موديل 2023 ، وتوافره تلك السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق ، نتيجة الازمات التي واجة قطاع صناعة السيارات الجديدة عالميا .

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ويعود ارتفاع الأسعار إلى عدم استقرار سعر صرف الدولار ، بالإضافة الي عدم توافر أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة مثل الرقائق الالكترونية .

1- بيستون T33 موديل 2023 :

تنقل قوة بيستون T33 موديل 2023 من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتحتاج الي 6.9 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج عزم دوران يصل الي 155 نيوتن/متر، وبها قوة 112 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 168 كم/ساعة .

بيستون T33 موديل 2023

الفئة الأولي من سيارة بيستون T33 موديل 2023 تباع بسعر 870 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بيستون T33 موديل 2023 تباع بسعر 924 ألف جنيه .

2- جيتور X70 موديل 2023 :

زودت جيتور X70 موديل 2023 بمحرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 10 ثواني ، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات ، وتصل سعه خزان الوقود الي 55 لتر، وبها عزم دوران يصل الي 210 نيوتن/متر، وتنتج قوة تصل الي 147 حصان، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 180 كم/ساعة .

جيتور X70 موديل 2023 

الفئة الأولي من جيتور X70 موديل 2023 تباع بسعر 799 ألف جنيه .

الفئة الثاني من جيتور X70 موديل 2023 تباع بسعر 859 ألف جنيه .

3- كاي ي X3 موديل 2023 :

تنتج كاي ي X3 موديل 2023  قوة تصل الي 114 حصان، ومتل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتخرج عزم دوران يصل الي 143 نيوتن/متر .

كاي ي X3 موديل 2023

الفئة الأولي من سيارة كاي ي X3 موديل 2023 تابع بسعر 825 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كاي ي X3 موديل 2023 تابع بسعر 850 ألف جنيه .

4- شيرى تيجو 7 موديل 2023 :

سعه خزان وقود شيرى تيجو 7 موديل 2023 يصل الي 57 لتر، وتخرج عزم دوران يصل الي 210 نيوتن/متر، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك ، وتخرج قوة 145 حصان، وتحتاج الي 7.4 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

شيرى تيجو 7 موديل 2023

الفئة الأولي من سيارة شيرى تيجو 7 موديل 2023 يصل سعرها الي 735 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 7 موديل 2023 يصل سعرها الي 795 ألف جنيه .

5- ساوايست دي اكس 7 بريم موديل 2023 :

عزم دوران ساوايست دي اكس 7 بريم موديل 2023  يصل الي 215 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 55 لتر ، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتخرج قوة 156 حصان .

ساوايست دي اكس 7 بريم موديل 2023

تتوافر سيارة ساوايست دي اكس 7 بريم موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 777 ألف جنيه .

وجدير بالذكر أن جميع أسعار السيارات الجديدة السابقة هي الأسعار الرسمية للسيارات بدون الاوفر برايس .

 

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