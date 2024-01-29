كشفت شركة بيجو الفرنسية عن الجيل الثالث من سيارة بيجو 3008 ، وتنتمي 3008 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتم أطلاقها لتنافس سيارات جديدة مثل فولكس فاجن ID.4، ورينو Megane E-Tech، وتقدم السيارة الجديدة من بيجو بطول 4.53 متر.

بيجو E-3008 العائلية الجديدة تباع بهذه الأسعار

- محرك بيجو 3008 الـ SUV الجديدة :

بيجو E-3008 العائلية الجديدة تباع بهذه الأسعار

تحصل سيارة بيجو 3008 الـ SUV الجديدة علي قوتها من محرك سعه 1200 سي سي ، وتخرج قوة 100 كيلووات، أي ما يعادل 136 حصان ، وتمتلك أيضا مولد للمساعدة على بدء الدوران بقوة 15 كيلووات، أي ما يعادل 21 حصان، وتحتاج بيجو 3008 الـ SUV الجديدة الي 5.5 لتر من الوقود لقطع مسافة تصل الي 100 كم/ساعة .

- سعر بيجو 3008 الـ SUV الجديدة :

بيجو E-3008 العائلية الجديدة تباع بهذه الأسعار

تباع سيارة بيجو 3008 الـ SUV الجديدة داخل سوق السيارات بسعر 39 ألف يورو ، أي ما يعادل مليون و 318 ألف جنيه مصري تقريباً .

- محرك بيجو E-3008 الكهربائية الجديدة :

بيجو E-3008 العائلية الجديدة تباع بهذه الأسعار

تعتمد بيجو E-3008 الكهربائية علي محرك ينتج قوة 170 كيلووات، أي ما يعادل 210 حصان ، وبها بطارية سعة 73 كيلووات/ساعة، ويمكن لسيارة بيجو E-3008 ان تقوم بقطع مسافة سير تصل الي 524 كم/ساعة .

- سعر بيجو E-3008 الكهربائية الجديدة :

تتوافر سيارة بيجو E-3008 الكهربائية الجديدة داخل سوق السيارات بسعر 48.650 ألف يورو، أي ما يعادل مليون و 635 ألف جنيه .