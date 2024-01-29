سعر بي واي دي أتو 2 الـSUV الجديدة

أعلنت شركة بي واي دي الصينية عن طرازها الجديد الذى أطلق عليه اسم بي واي دي أتو2 الكهربائية ، وتم أطلاق بي واي دي أتو2 لتنافس جيب أفنجر .

أسعار بي واي دي أتو2 الـ SUV الجديدة

ويطلق علي سيارة بي واي دي أتو2 أسم "يوان آب" في الصين ، وتنتمي بي واي دي أتو2 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتستند علي منصة إي بلاتفورم3 المستخدمة في الجيل الثالث للسيارات الكهربائية من شركة بي واي دي.

- أبعاد بي واي دي أتو2 الـ SUV الجديدة :

أسعار بي واي دي أتو2 الـ SUV الجديدة

تأتي سيارة بي واي دي أتو2 الـ SUV الجديدة بطول 4.31 متر ، وعرض 1.83 مم، وارتفاع 1.67 متر .

- محرك بي واي دي أتو2 الـ SUV الجديدة :

أسعار بي واي دي أتو2 الـ SUV الجديدة

تحصل سيارة بي واي دي أتو2 الـ SUV الجديدة علي قوتها من محرك كهربائي ينتج قوة 94 حصان ، وترتفع القوة لتصل الي 174 حصان ، وتمتلك بطارية سعه 32 كيلووات/ساعة ، وبالتالي يمكنها قطع مسافة تصل الي 249 كم/ساعة .

- أسعار بي واي دي أتو2 الـ SUV الجديدة :

أسعار بي واي دي أتو2 الـ SUV الجديدة

تتوافر سيارة بي واي دي أتو2 الـ SUV الجديدة للبيع بسعر 30 ألف جنيه إسترليني ، أي ما يعادل مليون و 180 ألف جنيه تقريباً .