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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر بي واي دي أتو 2 الـSUV الجديدة

أسعار بي واي دي أتو2
أسعار بي واي دي أتو2 الـ SUV الجديدة

أعلنت شركة بي واي دي الصينية عن طرازها الجديد الذى أطلق عليه اسم بي واي دي أتو2 الكهربائية ، وتم أطلاق بي واي دي أتو2 لتنافس جيب أفنجر .

أسعار بي واي دي أتو2 الـ SUV الجديدة

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ويطلق علي سيارة بي واي دي أتو2  أسم "يوان آب" في الصين ، وتنتمي بي واي دي أتو2 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتستند علي منصة إي بلاتفورم3 المستخدمة في الجيل الثالث للسيارات الكهربائية من شركة بي واي دي.

- أبعاد بي واي دي أتو2 الـ SUV الجديدة :

أسعار بي واي دي أتو2 الـ SUV الجديدة

تأتي سيارة بي واي دي أتو2 الـ SUV الجديدة بطول 4.31 متر ، وعرض 1.83 مم، وارتفاع 1.67 متر .

- محرك بي واي دي أتو2 الـ SUV الجديدة :

أسعار بي واي دي أتو2 الـ SUV الجديدة

تحصل سيارة بي واي دي أتو2 الـ SUV الجديدة علي قوتها من محرك كهربائي ينتج قوة 94 حصان ، وترتفع القوة لتصل الي 174 حصان ، وتمتلك بطارية سعه 32 كيلووات/ساعة ، وبالتالي يمكنها قطع مسافة تصل الي 249 كم/ساعة .

- أسعار بي واي دي أتو2 الـ SUV الجديدة :

أسعار بي واي دي أتو2 الـ SUV الجديدة

تتوافر سيارة بي واي دي أتو2 الـ SUV الجديدة للبيع بسعر 30 ألف جنيه إسترليني ، أي ما يعادل مليون و 180 ألف جنيه تقريباً .

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