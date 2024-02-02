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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيف يمكن التعرف على تلف قواعد محرك السيارة؟

كيف يمكن التعرف علي
كيف يمكن التعرف علي تلف قواعد محرك السيارة

قواعد محرك السيارة تعمل علي تثبيت المحرك، وتساعد في تقليل اهتزاز المحرك ، وتم صناعة قواعد محرك السيارة من مادة مطاطية لمنع الاتصال المباشر بين معدن المحرك وجسم السيارة.

كيف يمكن التعرف علي تلف قواعد محرك السيارة 

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بالإضافة أيضا الي ان قواعد المحرك تساعد في حمل ناقل الحركة وتثبيته بجسم السيارة، ويل عدد قواعد المحرك الي 4 قواعد ، وهناك قواعد محركات مزودة بسائل يساعد على امتصاص الصدمات، وفي هذه الحالة لا يمكن اصلاح قواعد المحرك اذا ظهر بها أي عطل ، ويتم تغيرها في حالة تلفها .

كيف يمكن التعرف علي تلف قواعد محرك السيارة 

-  كيف يمكن التعرف علي تلف قواعد محرك السيارة  :

كيف يمكن التعرف علي تلف قواعد محرك السيارة 

1- حدوث أهزاز بعجلة قيادة السيارة :

عند تلف احد قواعد محرك السيارة يحدث اهتزاز للسيارة بالكامل أثناء تشغيل محرك السيارة وهي متوقفة .

2- سماع صوت طقة بغرفة المحرك :

في حالة سماع صوت طقة بغرفة المحرك عند المرور بالطرق الغير ممهدة ، فذلك يدل علي تلف احد قواعد .

3- ظهور اهتزاز بالسيارة :

في حالة ظهور ارتجاج بمحرك السيارة بالصباح الباكر فذلك يدل علي تلف قواعد محرك السيارة .

- أسباب شائعة لـ تلف قواعد محرك السيارة :

كيف يمكن التعرف علي تلف قواعد محرك السيارة 

1- التعرض للحوادث خصوصا من الجهة الأمامية .

2- القيادة بشكل غير صحيح ، بالإضافة الي السير باستمرار علي الطرق الغير ممهدة .

3- انتهاء العمر الافتراضي لقواعد محرك السيارة ، لذلك يجب الكشف عليها باستمرار من قبل الفني المتخصص .

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