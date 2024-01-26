سيارات بحالة جيدة للبيع بـ 200 ألف جنيه | اعرف مواصفاتها

سوق المستعمل المصرية يتواجد بها الكثير من طرازات السيارات المتاحة للبيع، وتوافر تلك الإصدارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير متوقع نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات العالمي بالكثير من الأزمات التي أثرت علي سوق السيارات العالمية .

وبالتالي ارتفع اتجاه المواطنين المصريين لـ سوق السيارات المستعمل لما يتواجد بها من طرازات مستعملة بحالة جيدة بالإضافة إلى أن سوق المستعمل تتميز بسهولة إعادة بيع طرازاتها، ويمكن أيضا إيجاد قطع غيارها بسهولة .

1- ليفان 620 موديل 2010 :

تحصل ليفان 620 موديل 2010 علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 199 ألف/كم، وتنقل قوتها من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال ، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية ، وبها رخصة سارية .

ليفان 620 موديل 201

سعر ليفان 620 موديل 2010 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل يصل الي 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

2- جيلي باندينو موديل 2014 :

تستمد سيارة جيلي باندينو موديل 2014 قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، ومقترن بها ناقل حركة مانيوال، وتمكنت جيلي باندينو من قطع مسافة تصل الي 180 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات ، وبها رخصة سارية .

جيلي باندينو موديل 2014

يبلغ سعر جيلي باندينو موديل 2014 داخل سوق السيارات 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب تصميم السيارة الخارجي .

3- أوبل فيكترا B موديل 1997 :

تمكنت سيارة أوبل فيكترا B موديل 1997 من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها محرك سعه 1800 سي سي ، ومتصل بها علبة ترس مانيوال ، وبها رخصة سارية لمدة سنتين ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

أوبل فيكترا B موديل 1997

تباع سيارة أوبل فيكترا B موديل 1997 بسوق المستعمل بسعر 190 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

4- دايهاتسو ميرا موديل 1998 :

تنقل قوة دايهاتسو ميرا موديل 1998 من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وتباع باللون الفضي، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 140 ألف/كم، وبها محرك سعه 800 سي سي ، ويوجد بالسيارة رخصة سارية، ولا يوجد بها دهانات .

دايهاتسو ميرا موديل 1998

تتواجد دايهاتسو ميرا موديل 1998 بالسوق المصري للمستعمل بسعر 180 ألف جنيه، ويختلف السع حسب أداء محرك السيارة .

5- بروتون ويرا موديل 2000 :

تعرض بروتون ويرا موديل 2000 للبيع باللون النبيتي ، ومقترن بها ناقل حركة مانيوال، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتمكنت بروتون ويرا من قطع مسافة تصل الي 999 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، بها رخصة سارية .

بروتون ويرا موديل 2000



تأتي سيارة بروتون ويرا موديل 2000 داخل سوق المستعمل المصري بسعر 140 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .