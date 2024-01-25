أسعار سوزوكى جيمنى الـ 4×4 الجديدة

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من السيارات التي تعتمد علي قوة الدفع الرباعي ، وذلك بسبب إقبال المواطنين علي شراء السيارات التي تساعدهم علي السير بطرق غير ممهدة ، وتوافر تلك الطرازات داخل سوق السيارات المصري رغم ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بسبب المشاكل التي يواجهها قطاع صناعة السيارات العالمي .

أسعار سوزوكى جيمنى الـ 4×4 موديل 2023 خلال العام الجاري

- أبعاد سوزوكى جيمنى موديل 2023 الجديدة :

أسعار سوزوكى جيمنى الـ 4×4 موديل 2023 خلال العام الجاري

تتوافر سيارة سوزوكى جيمنى الجديدة داخل سوق السيارات المصري بطول 3480 مم، وعرض 1645 مم، وارتفاع 1720 مم، وبها قاعدة عجلات يصل طولها الي 2250 مم .

- محرك سوزوكى جيمنى الـ 4×4 موديل 2023 :

أسعار سوزوكى جيمنى الـ 4×4 موديل 2023 خلال العام الجاري

سعه خزان وقود سوزوكى جيمنى الـ 4×4 موديل 2023 يصل الي 40 لترا، وبها عزم دوران 130 نيوتن/متر، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 12.6 ثانية، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 4 سرعات، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وبها قوة 102 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

- وسائل الأمان بـ سوزوكى جيمنى :

أسعار سوزوكى جيمنى الـ 4×4 موديل 2023 خلال العام الجاري

زودت سيارة سوزوكى جيمنى الجديدة موديل 2023 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وحساسات للركن، ونظام لتوزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة .

- أسعار سوزوكى جيمنى الـ 4×4 موديل 2023 خلال العام الجاري :

أسعار سوزوكى جيمنى الـ 4×4 موديل 2023 خلال العام الجاري

الفئة الأولي من سيارة سوزوكى جيمنى الـ 4×4 موديل 2023 تباع داخل سوق السيارات المصري بسعر 984 ألف جنيه، والفئة الثانية سعرها 994 ألف جنيه ، بدون زيادات .