أسعار سوزوكى جيمنى الـ 4×4 الجديدة

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من السيارات التي تعتمد علي قوة الدفع الرباعي ، وذلك بسبب إقبال المواطنين علي شراء السيارات التي تساعدهم علي السير بطرق غير ممهدة ، وتوافر تلك الطرازات داخل سوق السيارات المصري رغم ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بسبب المشاكل التي يواجهها قطاع صناعة السيارات العالمي .
- أبعاد سوزوكى جيمنى موديل 2023 الجديدة :
تتوافر سيارة سوزوكى جيمنى الجديدة داخل سوق السيارات المصري بطول 3480 مم، وعرض 1645 مم، وارتفاع 1720 مم، وبها قاعدة عجلات يصل طولها الي 2250 مم .
- محرك سوزوكى جيمنى الـ 4×4 موديل 2023 :
سعه خزان وقود سوزوكى جيمنى الـ 4×4 موديل 2023 يصل الي 40 لترا، وبها عزم دوران 130 نيوتن/متر، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 12.6 ثانية، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 4 سرعات، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وبها قوة 102 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .
- وسائل الأمان بـ سوزوكى جيمنى :
زودت سيارة سوزوكى جيمنى الجديدة موديل 2023 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وحساسات للركن، ونظام لتوزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة .
- أسعار سوزوكى جيمنى الـ 4×4 موديل 2023 خلال العام الجاري :
الفئة الأولي من سيارة سوزوكى جيمنى الـ 4×4 موديل 2023 تباع داخل سوق السيارات المصري بسعر 984 ألف جنيه، والفئة الثانية سعرها 994 ألف جنيه ، بدون زيادات .